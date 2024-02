Mercato Milan: è gara a tre per un ex di Serie A

Mentre i giocatori del Milan preparano l’importante trasferta europea contro il Rennes, la dirigenza rossonera tenta di avvicinarsi ad un ex giocatore di Serie A tanto ambito dalle concorrenti.

Il Milan, da buona regina del passato mercato estivo, vuole imporre la propria supremazia anche nella finestra 2024. Nonostante i numerosi innesti che nel corso di questi primi atti di stagione stanno dando i loro frutti, l’andamento altalenante della squadra richiede ancora qualche intervento.

Di certo i Rossoneri cercheranno di prendere qualcuno nuovo giocatore per il reparto difensivo, che molto spesso ha costretto Stefano Pioli a cambi di ruolo e adattamenti per qualche titolare. I pochi ricambi rimasti a disposizione, infatti, hanno più volte lasciato scoperti la formazione scesa in campo, portandola a perdere punti importanti.

Così come per la difesa, però, la dirigenza del Diavolo dovrà provvedere anche a qualche nuovo arrivo in attacco. Rafael Leao quest’anno sta vivendo una stagione decisamente sottotono – e non è da escludere una sua eventuale partenza. I tifosi del Milan dovrebbero poter ancora contare l’anno prossimo sull’incredibile Olivier Giroud, vero uomo simbolo di questa squadra, Christian Pulisic e il ritrovato Luka Jovic.

Ma, a quanto pare, i Rossoneri sono in corsa per regalare al reparto offensivo una vecchia conoscenza della Serie A, tanto ambita da altri due club.

Milan: impazza l’indiscrezione per il nuovo interessato

Nell’ediziona odierna della Gazzetta dello Sport, campeggia a chiare e grandi lettere il nome di Nicolò Zaniolo, ex attaccante giallorosso attualmente in prestito all’Aston Villa. Desideroso di fare rientro in Italia dopo due stagioni passate fra Turchia ed Inghilterra, il giocatore starebbe sondando l’interesse che varie squadre hanno dimostrato.

L’azzurro classe ’99, infatti, pare proprio abbia stregato sia la dirigenza del Milan, ma anche quella di Juventus e Fiorentina. I Bianconeri non hanno mai nascosto il loro interesse per l’attaccante, tanto da esserne stati ad un passo dall’acquisto nell’estate 2022.

Il Galatasaray, proprietario del giocatore, sarebbe disposto ad una sua cessione e potrebbe aprire le porte ad un prestito con diritto di riscatto – per cui la Juve sarebbe in pole position. Non è da escludere, però, un eventuale acquisto a titolo definitivo, nel caso di un’offerta ritenuta congrua.

Alla Roma, squadra dove Zaniolo ha militato dal 2018 sino al 2023, sarà concessa una percentuale sulla futura vendita del calciatore. Le cifre ammontano a 2 milioni di euro in caso di trasferimento superiore a 20 milioni, più il 20% della differenza tra la cifra della cessione e i 16,5 milioni spesi dal Galatasaray.

Un affare che, con molta probabilità, farà da file rouge a tutto il mercato estivo. Salvo colpi di scena anticipatori.