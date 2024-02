“Mi hanno deluso”, Costacurta senza freni: che attacco

L’ex rossonero, Billy Costacurta, lancia una bordata al Milan di Stefano Pioli prima del match con il Rennes. Le sue dichiarazioni sono inequivocabili.

Non cessano le critiche all’indirizzo del Milan di mister Stefano Pioli dopo la pesante sconfitta rimediata in campionato contro il Monza di Raffaele Palladino. Dopo nove risultati utili consecutivi in campionato, la squadra rossonera denuncia scorsa è tornata ad assaporare l’amaro gusto della sconfitta, che mancava in una gara di Serie A dal 9 dicembre contro l’Atalanta. Ko che non ha permesso al Milan, tuttora terzo in classifica, di mandare a segno il sorpasso sulla Juventus, seconda a -2 dai rossoneri. Sono stati diversi i fattori che hanno influito sulla disfatta del Milan in terra brianzola.

Sul banco degli imputati, è finito ovviamente mister Stefano Pioli, additato da molti come il principale responsabile della sconfitta incassata per mano del Monza. Il tecnico rossonero è finito nel mirino della stampa, ma sopratutto dei suoi tifosi, per il massiccio turnover attuato contro la squadra di Raffaele Palladino. Giocatori come Chukwueze, Jovic e Okafor, non hanno convinto affatto e a rimarcare la loro prestazione negativa in Brianza ci ha pensato l’ex rossonero Billy Costacurta con le sue ultime dichiarazioni.

Costacurta è deluso dal Milan

A poche ore della sfida Rennes-Milan, in programma alle ore 18:45, Alessandro Costacurta è tornato a parlare della sua vecchia squadra nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di de ‘La Gazzetta dello Sport’. L’ex rossonero si è prima soffermato sull’Europa League e sulle possibilità del Milan di vincere la suddetta competizione: “Liverpool e Leverkusen sono più forti. Contro di loro non sarebbero la squadra favorita, ma in un’eventuale finale tutto può succedere. Le qualità per arrivare in fondo ci sono”.

Billy Costacurta ritiene che sia giusto puntare sull’Europa League: “Se arrivi in finale, e puoi anche accettare di perderla, la stagione è positiva. Giocarsi un titolo europeo ha valore sotto tanti punti di vista: tecnico, di immagine. Crea attesa, ti emoziona per la cavalcata. Al contrario la stagione diventerebbe non buona. E sottolineo non buona, evito di dire negativa”.

In seguito, Alessandro Costacurta si è soffermato anche sulla prestazione fornita domenica scorsa dal Milan e sul turnover di Pioli: “So che Pioli non accetta il termine “riserva”, allora dico che i subentrati hanno deluso. Chukwueze, Jovic e Okafor avrebbero dovuto dare molto di più. E si sbaglia a incolpare sempre l’allenatore, responsabili sono i giocatori: a me hanno deluso loro, non Pioli”.