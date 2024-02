“Mi hanno traumatizzato”, rivelazione in Serie A: c’entra il Milan

La squadra rossonera guidata dal tecnico Stefano Pioli è stata chiamata in causa da un Presidente di Serie A.

Dopo lo stop subito in casa contro il Bologna di Thiago Motta, allenatore che tra l’altro nelle ultime ore è stato accostato al Milan per la futura panchina come sostituito di Pioli, i rossoneri sono tornati alla vittoria nell’ultima giornata di Serie A contro il Frosinone. Giroud, Gabbia e Jovic hanno permesso alla squadra rossonera di conquistare tre punti fondamentali per la classifica: il Milan, infatti, consolida perfettamente il terzo posto e nell’ultimo turno ha potuto avvicinare la seconda in classifica, la Juventus, a causa della sconfitta dei bianconeri.

A 15 giornate dalla fine del Campionato, dunque, per i ragazzi di Stefano Pioli può essersi accesa una piccola speranza per quanto riguarda il discorso Scudetto, anche se i cugini nerazzurri corrono non poco per conquistare la tanto ambita Seconda stella. Altro discorso importante per il Milan è l’Europa League: i rossoneri sono usciti da terzi in classifica ai gironi di Champions e ora dovranno affrontare i sedicesimi di Europa per continuare il percorso europeo. Nelle prossime settimane, infatti, la squadra di Pioli è attesa dalla doppia sfida contro il Rennes.

Il Presidente di Serie A torna sulla partita contro il Milan: il motivo

In questa stagione, i rossoneri hanno perso terreno dalle prime della classe a causa della poca continuità nei risultati e nella perdita di punti quando la partita sembrava essere portata a casa. È il caso, per esempio, della partita contro il Lecce, dello scorso 11 novembre, quando in vantaggio per 2 a 0, il Milan si è fatto rimontare e addirittura ha rischiato di perdere. Il gol del 3 a 2 della squadra salentina, però, è stato annullato dopo revisione al VAR da parte del direttore di gara.

Il gol del 3-2 contro la Fiorentina è stata un’emozione fortissima ma sono stato un attimo più prudente perché la partita contro il Milan mi ha traumatizzato: guardavo solo l’arbitro.

Le parole sopra riportate sono del presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, che in conferenza stampa ha espresso tutta la sua gioia dopo il gol vittoria nell’ultima giornata contro la Fiorentina.

Gol che ha ricordato quello contro il Milan, che avrebbe portato la squadra salentina sul risultato di 3 a 2 a suo favore; in quell’occasione, però, il Lecce si è visto annullare la rete a causa di un fallo commesso dall’ex rossonero Colombo su un difensore del Milan. Situazione che sicuramente non è piaciuta a tutto l’ambiente salentino.