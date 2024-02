“Mi piacerebbe allenare in Italia”, il tecnico fa sognare i tifosi: l’ha detto in diretta

Il futuro di Stefano Pioli sulla panchina rossonera non è poi così sicuro e tanti sono i nomi accostati al Milan; nel frattempo un allenatore fa sognare l’ambiente rossonero.

Dopo la pesante sconfitta subita contro il Monza allo U-Power Stadium, dove i rossoneri hanno perso per 4 a 2, il Milan di Stefano Pioli, nella 26° giornata di Serie A, ottiene solo un punto nello scontro Champions contro l’Atalanta: al vantaggio di Leao, che trova il gol a pochi minuti dal fischio d’inizio, risponde Koopmeiners su rigore. Rigore tanto contestato dall’ambiente rossonero, ma che Orsato ha concesso dopo una On Field Review al VAR.

Dopo un fine 2023 piuttosto difficoltoso a livello di continuità, segnato anche da numerosi infortuni che hanno colpito numerosi giocatori della rosa rossonera, il 2024 del Milan è iniziato molto bene: salvo l’eliminazione ai quarti di Coppa Italia, sempre contro l’Atalanta, i rossoneri, fino alla 25° giornata, avevano totalizzato 5 vittorie e 1 solo pareggio, contro il Bologna di Thiago Motta. Negli ultimi due turni di Campionato, la squadra di Pioli ha totalizzato solamente un punto, perdendo di fatto terreno dall’Inter capolista.

Sostituto Pioli, i tifosi sognano: la frase in diretta dell’allenatore

In questa stagione, Stefano Pioli, sulla panchina del Milan 2019 e trascinatore dello Scudetto 2021/2022, è stato messo più volte in discussione, soprattutto dai propri tifosi, a causa della poca continuità. L’inizio del 2024 sembrava aver scacciato via questi strani pensieri, ma ad oggi il futuro di Pioli sulla panchina rossonera è abbastanza incerto.

A tal proposito, nelle ultime ore, un ex calciatore di Serie A ha rilasciato una piccola intervista, nella quale conferma di voler allenare in Italia; da qui, i sogni avviati dei tifosi rossoneri. Si tratta di Zinedine Zidane, ex leggenda della Juventus, che ha parlato così ai microfoni di Skysport a margine della presentazione del docufilm del collega Marcello Lippi. Queste le sue parole:

Futuro in Italia? Perché no, può succedere di tutto. Mi piacerebbe un giorno. Come allenatore ho preso tanto da Lippi e Ancelotti.

L’ex centrocampista francese si è dunque lasciato andare ad un desiderio, quello di allenare in Italia, ricordando anche uno dei tecnici più importanti della storia rossonera, Carlo Ancelotti. Attualmente, il campione del mondo del 1998 ha avuto una doppia esperienza alla guida del Real Madrid, squadra per cui aveva militato anche da calciatore.

Al momento vedere Zidane sulla panchina rossonera è più un’utopia che altro, ma niente può cancellare i sogni dei tifosi rossoneri, che attualmente non conoscono ancora l’allenatore della prossima stagione.