Calciomercato Milan, Maignan in partenza? Spunta il nome del sostituto

Dubbio sul futuro di Mike Maignan al Milan: già deciso quale potrebbe essere il nome del sostituto del portiere rossonero.

Il Milan si trova in un momento molto positivo della propria stagione, due vittorie di fila in campionato tra cui il big match contro il Napoli e poi la vittoria schiacciante arrivata durante la gara d’andata dei playoff di Europa League contro il Rennes. Il Milan dopo la sfida europea è pronta a riscendere in campo in Serie A e lo farà domani sera contro il Monza e come obiettivo c’è sicuramente quello di portare a casa i tre punti ed una vittoria. Dopo il campionato per i rossoneri ci sarà la gara di ritorno per i playoff questa volta però in Francia dove si deciderà quali saranno le sorti del percorso in Europa League.

Domani all’U-Power Stadium ad avere gli occhi puntati addosso saranno sicuramente due protagonisti, i due massimi difensori: Mike Maignan e Michele Di Gregorio. Durante la gara d’andata Maignan si era reso protagonista di una parata super fatta su Colpani, dall’altra parte Di Gregorio è riuscito ad evitare diversi tiri gol. Insomma due giocatori che non passano di certo inosservati e sanno stare molto bene tra i pali.

Il Milan pensa a Di Gregorio al posto di Maignan

Secondo quanto riportato da Tuttosport la sfida di domani potrebbe essere importante anche per un altro motivi, il Milan avrebbe messo gli occhi proprio su Di Gregorio. Non è stata aperta nessuna trattativa ufficiale però ai rossoneri il giocatore della formazione brianzola interesserebbe e in caso non si tirerebbe indietro per approfondire nel caso in cui in estate dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per il proprio Maignan.

Effettivamente il futuro di Maignan in rossonero non è ancora definito infatti il portiere vorrebbe un contratto da top player, in linea, quindi, con quello che al momento ha Rafael Leao, lo stipendio più alto della rosa attuale rossonero. Dunque, se il portoghese è passato da 1.5 milioni a 7, Maignan vorrebbe salire dai suoi attuali 2.8 più bonus ed arrivare almeno ad 8 milioni di euro. Sicuramente per il Milan si tratta di una trattativa che non sarebbe facile anche perchè sul portiere c’è anche il forte interesse del Bayern Monaco che offrirebbe una cifra importante. Di Gregorio quindi sarebbe uno dei profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza milanista se dovesse pensare a sostituire il suo portiere. Per Di Gregorio il Monza chiederebbe non meno di 20 milioni di euro.