Milan, attacco diretto a Maignan: “Altro che migliore al mondo”

Durante il match tra Frosinone e Milan, il portiere rossonero è stato duramente attaccato dal noto giornalista.

Dopo aver inciampato di fronte la squadra di Thiago Motta lo scorso weekend, il Milan di Stefano Pioli si è ripreso la vittoria contro il Frosinone al Benito Stirpe. Nella prima frazione di gioco, il risultato è terminato con il risultato di 1 a 1, grazie al gol rossonero di Giroud e al rigore realizzato da Soulè per i Ciociari. Nel secondo tempo, il match diventa più avvincente, con la squadra allenata da Di Francesco che si porta in vantaggio. Il Milan non si perde d’animo e, anche grazie ai cambi di Pioli, ribalta la partita, prima con il gol di Gabbia e poi il centro del subentrato Jovic.

Grazie alla vittoria sul Frosinone, la squadra rossonera consolida il terzo posto e si avvicina alle prime due della classe, Inter e Juventus. Attualmente i nerazzurri, con due partite ancora da giocare, si trovano a 5 punti, mentre i bianconeri a 4, con una partita in meno. E proprio domani sera Inter e Juventus si affronteranno, nel big match di questa 23° giornata di Serie A. Ai rossoneri farebbe comodo senz’altro un pareggio, come ribadito dallo stesso Pioli al termine di Frosinone-Milan.

Frosinone-Milan, il duro attacco a Maignan: il motivo

Contro il Frosinone, il Milan ha avuto la forza, nel finale di partita, di ribaltare il risultato e conquistare tre punti fondamentali. All’inizio della seconda frazione di gioco, infatti, i rossoneri hanno subito il gol del 2 a 1, per meriti del Frosinone, certo, ma anche per un errore del portiere rossonero Mike Maignan.

Sul tiro di Mazzitelli, il portiere francese chiude l’angolo del primo palo, ma il calciatore Ciociaro è bravo ad incrociare il tiro e scavalcare Maignan. Il pallone, infatti, grazie anche a dei piccoli rimbalzi, passa tra il braccio e la gamba del portiere rossonero. Un episodio che non è passato inosservato durante il match, soprattutto al noto giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri, che sul proprio profilo X ha attacco il portiere rossonero. Questo il suo messaggio:

Ma stiamo scherzando Maignan?!

Sarà il quinto errore grave che fa quest’anno.

Altro che miglior portiere al mondo.

Parole che sicuramente faranno discutere l’ambiente rossonero, con i tifosi che non saranno affatto d’accordo con il giornalista. Ricordiamo che Maignan lo scorso dicembre è stato premiato come miglior portiere di Serie A della passata stagione, ma quest’anno il titolo sarà sicuramente più conteso.