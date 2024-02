Milan beffato: top club europeo vicino al giocatore

Dopo le ultime settimane in cui c’era stato un clamoroso avvicinamento delle parti, ora sull’obiettivo del Milan è piombato un top club europeo.

L’emergenza infortuni è stato il vero handicap dei rossoneri durante questa stagione. Proprio in soccorso a questa situazione che poteva costare davvero caro ai rossoneri, Furlani e Moncada, nelle scorse settimane, si erano mobilitati con l’obiettivo di portare a Milanello giocatori duttili e che potessero entrare facilmente nei meccanismi milanisti.

Per il reparto difensivo, la zona più colpita dagli infortuni, la dirigenza sul taccuino ha scritto in maiuscolo i nomi di Brassier, Lacroix e Buongiorno, obiettivi sicuramente complicati da raggiungere a gennaio, ma pronti a vestire rossonero nella prossima stagione.

Un ruolo molto importante che Pioli avrebbe voluto coprire con l’arrivo di un difensore è il vice Theo. Molto spesso osserviamo come durante la routine delle sostituzioni nelle partite, finisca per andare Florenzi a giocare in quella zona, nonostante non sia esattamente di sua competenza. Proprio per questo, nelle scorse settimane erano stati avviati i contatti con il Betis per Miranda.

Spagnolo, classe 2000, il suo profilo interessa al Milan dai tempi di Maldini, con il terzino sinistro che fino a qui ha collezionato 17 presenze stagionali con 1 gol e 2 soli assist.

Il Borussia Dortmund piomba su Miranda

Dato di fondamentale importanza ma omesso in precedenza, Miranda a giugno uscirà dal Betis Siviglia a parametro zero dopo il mancato prolungamento del contratto negli scorsi mesi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, su di lui avrebbero acceso i fari anche i tedeschi del Borussia Dortmund.

Quando si parla di grandi top club europei in grado di garantire una crescita reale del valore tecnico ed economico di un calciatore, si pensa al Borussia Dortmund. Ecco perché dalle parti di Casa Milan la tranquillità non è esattamente lo stato d’animo provato in questo momento se si pensa a Miranda.

I rossoneri confidano sul fatto che l’ex Barcellona troverebbe a fargli da mentore, quello che a tutti gli effetti può essere indicato come il miglior terzino sinistro al mondo, per peso specifico nella squadra ma non solo. Theo ha dimostrato d’essere decisivo anche in nazionale francese, dove la qualità sicuramente non manca.

La sua crescita personale quindi passerebbe dalle mani di persone d’esperienza anche a Milano, ecco perché al momento il Milan pare essere ancora la prima scelta, ma durante il mese di marzo, verrà presa una decisione finale su quello che sarà il suo futuro, che al momento sembra in bilico fra Italia e Germania.