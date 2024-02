Milan, caccia al difensore in estate: duello con il Liverpool

Il Milan è sulle tracce di un difensore centrale per la prossima estate. Il nome arriva dall’Inghilterra ma ci sono altre contendenti.

La sessione di calciomercato invernale del Milan doveva essere apparentemente attiva però Furlani e Moncada non sono riusciti andare oltre al solo ed unico acquisto del jolly Terracciano dal Verona. Il duo dello staff dirigenziale del Milan non ha saputo cogliere probabili occasioni ed hanno preferito lasciare invariata la rosa aspettando, magari, i rientri degli infortunati e puntado su altre possibilità future.

Soprattutto la difesa, come ben sappiamo, ha risentito molto delle assenze che, nelle ultime gare, si è affidata poi alla sacra coppia Kjaer-Gabbia che ha lavorato magistralmente sopra le aspettative. Ora però il Milan vorrà rinforzi in futuro e la sessione estiva di calciomercato sarà il momento adatto per mettere mano a nuovi prbabili acquisti. Ora c’è un nome che spunta e che ha apparentemente attirato le attenzioni del Milan. Si tratta di Tosin Adarabioyo, difensore centrale che milita in Premier League.

Milan, Adarabioyo nuovo nome per la difesa

Il Milan starebbe già pensando, con largo anticipo, al calciomercato estivo e ai probabili colpi da mettere a segno. Ora un nuovo nome spunta dalla Premier League.

I rossoneri continuano la lotta per il mantenimento del terzo posto, e qualcosa di più. Alla rincorsa delle prime due forze del campionato, il Milan, affronterà domani un match importante contro il Napoli. Intanto però sbucano nuove voci sul calciomercato.

Moncada e Furlani infatti dopo la statica sessione invernale vorrebbe attivarsi concretamente per la prossima estate. Secondo quanto riportato da 90 min i rossoneri starebbero monitorando il profilo di Tosin Adarabioyo.

Si tratta di un difensore centrale classe 1997 ora in forze al Fulham. Un giocatore dotato di una grande fisicità che gode di ben 196 cm di altezza. Ha militato nelle giovanili del Manchester City e andrà in scadenza in estate. Però sulle sue tracce c’è anche il Liverpool, non solo il Milan.

Per i rossoneri c’è dunque la possibilità di prendere a parametro zero un difensore centrale discreto. Non si tratta di nomi altisonanti ed è chiaro che il Milan non vorrà fare spese folli per mettere a segno piuttosto colpi minori, ma che potrebbero risultare ottimi acquisti come gli ultimi che stanno caratterizzando il presente del Milan.

I rossoneri dunque monitorano diversi profili per non arrivare in estate senza idee e per dare alla futura rosa di Pioli altre scelte.