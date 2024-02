Milan, cambia il calendario: marzo di fuoco

La Lega Serie A ha reso noto il calendario per le partite dalla ventottesima alla trentesima giornata del Campionato: gli impegni dei rossoneri.

Il Milan di Stefano Pioli è riuscito ad ottenere la qualificazione agli ottavi di Europa League dopo una sfida di ritorno rocambolesca contro il Rennes: se all’andata i rossoneri sono usciti vittoriosi per 3 a 0 grazie ad una prova solida e di squadra, il ritorno è stato più complicato per la squadra di Pioli, che ha dovuto faticare per continuare il suo cammino europeo.

La qualificazione agli ottavi della competizione comporta uno sforzo maggiore per la squadra rossonera, che dovrà affrontare la fine di febbraio e il mese di marzo con il pieno delle energie, per non interrompere il buon momento di forma: il Milan, infatti, può benissimo auspicare di scippare il secondo posto alla Juventus, ma deve guardarsi bene alle spalle perché Atalanta e Bologna corrono per conquistare un posto in Champions.

Serie A, il calendario aggiornato per il Milan

Dopo la sfida di Europa League, il Milan dovrà affrontare in Campionato l’Atalanta di Giampiero Gasperini: i bergamaschi sono dietro 7 punti rispetto ai rossoneri, e una vittoria potrebbe riaprire i giochi per la sfida al terzo posto. Milan-Atalanta si disputerà domenica 25 febbraio, alle ore 20:45.

Nel frattempo, la Lega Serie A ha reso noti gli orari delle prossime giornate del Campionato, quelle dalla ventottesima alla trentesima giornata, ovvero fino al turno di Pasqua.

I rossoneri scenderanno in campo domenica 10 marzo alle ore 15:00, a San Siro, contro l’Empoli. Per la 29° giornata, invece, la squadra di Stefano Pioli sarà impiegata in trasferta allo Stadio Bentegodi di Verona, contro l’Hellas, domenica 17 marzo alle ore 15:00. Poi sarà il turno delle Nazionali, che interromperanno per una settimana la Serie A. Il Milan scenderà quindi in campo sabato 30 marzo alle ore 20:45 contro la Fiorentina, nelle mura amiche di San Siro.

Un marzo di fuoco per i rossoneri, che in mezzo alle partite di Serie A avranno la doppia sfida di Europa League contro lo Slavia Praga, per provare ad accedere ai quarti della competizione: l’andata si giocherà a San Siro giovedì 7 marzo, mentre il ritorno si giocherà in Repubblica Ceca giovedì 13 marzo.

Stefano Pioli dovrà gestire bene i propri giocatori, anche dal punto di vista degli infortuni, che a inizio stagione sono stati uno zoccolo duro per la squadra rossonera; ora il gruppo è quasi ricompatto completamente, per affrontare al meglio il finale di stagione.