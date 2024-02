Milan, cambia il piano per il nuovo allenatore: arriva dalla Serie A

Panchina a rischio per i rossoneri. Sono riportate di seguito, infatti, le ultime novità sul possibile sostituto di Pioli sulla panchina del Milan.

Oggi, alle ore 18.00, il Milan scenderà in campo fuori casa per sfidare il Frosinone con l’obiettivo di portare a casa i tre punti importanti per la classifica, dopo il pareggio avvenuto in casa contro il Bologna per due a due.

Il Milan vuole ritrovare quella continuità che ha avuto nella prima parte di stagione, forse a causa dei tanti infortuni che hanno caratterizzato le mosse del mister. È attualmente al terzo posto e vuole rimanere tra le prime quattro fino alla fine del campionato per poter giocare la Champions League il prossimo anno.

Il mister Pioli vuole che la sua squadra sia concentrata a giocare bene per portare i risultati a casa per finire al meglio questa stagione. Sul cammino europeo spera di arrivare quanto più lontano possibile in questa competizione, l’Europa League, che il Milan non ha mai vinto.

Il contratto tra Pioli e i rossoneri è sino al 2025, eppure la sua panchina è messa in discussione per i risultati ottenuti sinora.

Pioli in bilico, ecco chi potrebbe essere il nuovo allenatore del Milan

Il Milan è concentrato a concludere al meglio questa stagione, ma nel frattempo si continua a lavorare sul futuro di questa squadra per migliorarla. Infatti, secondo quanto ha riportato Il Messaggero questa mattina, per il futuro della panchina rossonera ci sarebbe un altro nome: Maurizio Sarri.

La posizione di Pioli sulla panchina del Milan è incerta e iniziano ad uscire le prime voci sui possibili nuovi allenatori. Molti parlano di un possibile arrivo di Antonio Conte, ma il tecnico pugliese non sarebbe l’unico nei radar della società rossonera, infatti, questa mattina si parla di un corteggiamento del Milan anche per Maurizio Sarri nel caso fosse disponibile, attualmente allena al Lazio.

L’allenatore Maurizio Sarri, ha dichiarato recentemente che vuole chiudere la sua carriera alla Lazio, ma il suo futuro continua comunque a rimanere incerto specialmente dopo il mercato di gennaio che non ha portato nulla alla sua squadra e dopo anche la posizione in classifica. Attualmente, infatti, i biancocelesti sono al sesto posto.

Il contratto del mister Sarri scade nel 2025 e nel frattempo il tecnico toscano ha anche cambiato agente. Secondo il quotidiano già citato prima, Sarri non è corteggiato solo dal Milan, ma avrebbe anche offerte dall’Arabia. Non è da escludere, neanche, un gradimento per il ritorno in Toscana, magari alla Fiorentina nel caso in cui le strade con Italiano dovessero separarsi.