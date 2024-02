Milan, c’è l’accordo: contratto fino al 2025

Si è raggiunta un’intesa tra club e giocatore e come riportato dal Corriere dello Sport a fine stagione può arrivare il prolungamento di contratto.

Questa sera i rossoneri di Stefano Pioli saranno impegnati nella gara casalinga contro il Napoli, partita importante per entrambe le compagini per continuare i rispettivi, e diversi, percorsi in campionato. Il Napoli è alla caccia della zona Champions League in maniera disperata dove sarà impegnata con altre squadre che rendono apertissima questa lotta. Il Milan invece è sicuro dei primi quattro posti e cerca un aggancio concreto per riacchiappare la Juventus al secondo posto.

I rossoneri difatti in campionato, da inizio anno, sono imbattuti e la striscia non deve essere fermata. Uno degli uomini che hanno permesso questo ottimo introito di punti, e il rialzo del Milan, è sicuramente Luka Jovic. L’attaccante serbo è ormai il salvatore di Pioli dove nei minuti finali diventa una sentenza. Il giocatore aveva dello scetticismo attorno a sé ma ora ha convinto tutti; il Milan difatti vuole trattenerlo.

Milan-Jovic, si va verso il rinnovo

Il Milan e l’attaccante serbo potrebbero continuare insieme il loro percorso. Il club vuole credere nell’attaccante e può esserci il rinnovo.

Il Milan ha invertito la sua rotta dall’inizio del 2024 e i risultati si stanno vedendo. Il Diavolo inoltre negli ultimi mesi sta vedendo rinascere Luka Jovic. Un giocatore che, atterrato a Milano, sembrava lontano da quello che era il giocatore di Francoforte, eppure il tempo ha saputo dire la sua.

Arrivato al Milan come colpo last minute, per avere un altro attaccante di ruolo, il serbo ha lasciato molta perplessità inizialmente dopo le prime uscite. È bastato del tempo perchè Jovic si ritrovasse. In 15 presenze in Serie A ha messo a segno 5 reti, e sono tutte pesanti.

Il Milan infatti ora vorrebbe crederci di più in lui e con il giocatore si vuole arrivare ad un’intesa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oggi, il Milan e Jovic potrebbe ancora essere insieme in futuro.

Il club attiverà la clausola verso il giocatore e scatterà quindi un anno di prolungamento per Jovic a fine stagione. Si tratterà dunque di un contratto con scadenza a Giugno 2025 con gli stessi numeri attuali. Al calciatore 2.5 milioni più bonus, la parte economica però potrà essere ritoccata dalle parti più avanti.

Dunque il Milan vuole tenere, e credere, in Jovic. Magari ritrovando la miglior forma l’attaccante serbo potrebbe scongiurare l’arrivo di nuovi centravanti al Milan?