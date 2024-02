Milan, c’è l’attaccante del futuro: lo porta Ibrahimovic

Il Milan di Stefano Pioli è pronto a rilanciarsi nel finale di stagione dopo il pari contro l’Atalanta, nel frattempo la dirigenza guarda al mercato per individuare l’attaccante del futuro. Ecco l’ultima idea di Ibrahimovic.

Nonostante un gioco armonioso condito da una brillante prestazione di Leao che finalmente ritrova il gol anche in campionato, il Milan non va oltre al pari contro l’Atalanta nel big match di San Siro. La squadra di Stefano Pioli sarà impegnata nella serata di venerdì dove troverà la Lazio di Maurizio Sarri, reduce da due sconfitte consecutive in Serie A.

Dietro le quinte però, si guarda già al futuro. Se il futuro dell’allenatore emiliano dipende dai risultati che otterrà da qui a giugno, un cambio in panchina – anche per riaccendere l’entusiasmo sulle tribune – non è da escludere. Non sono nuovi i nomi di Thiago Motta e Antonio Conte, con il primo sempre più lontano da Bologna e corteggiato da mezza Europa.

Le attenzioni sulla costruzione del nuovo Milan però, vanno anche oltre alla guida tecnica. Con un Olivier Giroud prossimo all’addio, la dirigenza rossonera ed Ibra in primis sono alla ricerca di un suo successore.

Il Milan vuole Gyokeres: contatti con lo Sporting Lisbona

Come confermato da SportMediaset, lo svedese, classe ’98, Viktor Gyokeres potrebbe vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. L’asso della squadra portoghese fino a questo momento in stagione ha collezionato 33 presenze, 30 gol e 11 assist. Numeri da fenomeno di alto rango.

Se è vero che nel suo contratto è presente una clausola rescissoria pari a 100 milioni di euro, secondo le prime voci sarebbe altrettanto veritiero che il club proprietario del cartellino del giocatore non ha intenzione di ascoltare alcuna offerta che non si avvicina a quella cifra.

Il vero ostacolo per Furlani e Moncada, quindi, potrebbe essere proprio il costo. Red Bird vuole inserire nel Diavolo un attaccante di livello internazionale per la prossima stagione, in grado di garantire almeno 20/25 gol stagionali. Per questo il budget per garantirselo non dovrebbe essere inferiore a 50/60 milioni.

Ci sono due possibilità per i rossoneri che avvicinano il portoghese a Milano. La prima è il feeling che c’è con Zlatan Ibrahimovic, suo connazionale e idolo; la seconda è un’eventuale cessione di Rafael Leao, che garantirebbe i fondi necessari per arrivare a compiere quello sforzo economico in più.

Restano comunque alla finestra almeno altri tre profili, orbitanti attorno al mondo rossonero già dai mesi scorsi. Il primo nome è sempre quello di Joshua Zirkzee – con il Milan che potrebbe abbassare il costo giocandosi la carta Saelemakers; gli altri sono Jonathan David e Sesko, attaccanti apprezzati molto in Via Aldo Rossi.