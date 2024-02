Milan, confermato l’infortunio: salterà il big match

Brutto infortunio per il giocatore nell’ultima gara. Quasi certamente non ci sarà per il big match in programma tra pochi giorni.

Al momento il campionato giocato dal Milan si può definire sufficiente, ma con troppi passi falsi. I Rossoneri hanno praticamente già ipotecato la qualificazione alla prossima Champions League, ma al tempo stesso il sogno Scudetto è ormai lontanissimo, sia per i troppi punti persi in modo abbastanza ingenuo, sia per il rendimento quasi perfetto che stanno avendo Inter e Juventus. Per quanto riguarda invece il percorso europeo, il girone proibitivo è stato fatale e la Champions del Diavolo si è chiusa già a dicembre, che ora però hanno la possibilità di rifarsi in Europa League.

Il terzo posto alle spalle di Borussia Dortmund e PSG, ha infatti aperto ai ragazzi di Stefano Pioli le porte della seconda competizione europea, con la squadra che ha tutte le carte in regola per puntare alla vittoria finale. Per prima cosa bisognerà battere il Rennes nei playoff e proprio a proposito della doppia sfida contro i francesi c’è un importante novità.

Nell’ultimo match di coppa il club francese ha infatti perso per infortunio il centrocampista Enzo Le Fee e gli ultimi esami fatti in questi giorni hanno confermato quasi con certezza la sua assenza nel doppio confronto con il Milan. Senza dubbio un brutto colpo per il Rennes che sarà quindi costretto a fare a meno di uno dei suoi uomini più importanti.

Verso Milan-Rennes, out per infortunio Le Fee

Lo scorso martedì il Rennes è sceso in campo in occasione della sfida di Coppa contro il Sochaux, vinta con un rotondo 6-1, ma dopo appena due minuti di gioco ha dovuto far fronte all’infortunio del francese classe 2000. La risonanza magnetica ha poi evidenziato uno strappo al tendine del ginocchio che terrà quindi ai box Le Fee per qualche settimana.

È quindi praticamente certa la sua assenza nelle gare contro il Milan in programma il 15 e 22 febbraio, dove le due squadre si giocheranno il pass per gli ottavi di finale. Si tratta certamente di problema non da poco per il Rennes, viste le ben 27 partite giocate in stagione da Le Fee, condite da 4 assist. Dovrà quindi essere bravo Pioli ad approfittare di questa importante assenza negli avversari, provando a raggiungere una qualificazione che è di fatto obbligatoria e che può rappresentare uno spartiacque nel finale di stagione del Milan.