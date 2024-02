ULTIM’ORA – La decisione del Giudice Sportivo per la squalifica di Jovic

Il Milan è uscito nettamente sconfitto nella sfida contro il Monza, con la prestazione dei rossoneri piuttosto insufficiente. Il Giudice Sportivo si è espresso sull’espulsione di Luka Jovic.

La gara contro il Monza è stata nettamente una delle peggiori disputate dal Milan nell’ultimo periodo. I rossoneri hanno faticato molto in zona offensiva, ma soprattutto in quella difensiva, viste le molteplici occasioni avute dal Monza oltre le quattro reti realizzate.

A peggiorare la partita ieri è stata anche l’espulsione di Jovic, che con un gesto di stizza ha reagito nei confronti di Izzo. Per l’attaccante serbo è arrivata la decisione del Giudice Sportivo sulla squalifica.

Milan, arrivata la sentenza del Giudice Sportivo sulla squalifica di Jovic

Dalla sfida contro il Monza, il Milan ne esce completamente con le ossa rotte. Il match era l’occasione per i rossoneri di agguantare il secondo posto in classifica, ma la squadra di Pioli non è riuscita a cogliere l’opportunità presentatasi. Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio per 2-0, il Milan era sceso col giusto piglio in campo nella ripresa. Purtroppo però Luka Jovic è entrato fin troppo carico in campo e al 53′ minuto si è beccato l’espulsione a causa di una reazione aggressiva nei confronti di Izzo. C’era grande attesa per la sentenza del Giudice Sportivo in merito alle giornate di squalifica da applicare all’attaccante serbo del Milan. Nel pomeriggio è arrivata la decisione ufficiale del Giudice Sportivo, che ha assegnato a Jovic due giornate di squalifica. L’attaccante rossonero dunque paga aspramente il gesto folle effettuato nei confronti del difensore del Monza, Armando Izzo. Inizialmente al serbo era andata anche bene, vista la momentanea ammonizione ricevuta. Ma dopo il richiamo dell’arbitro al VAR, era abbastanza evidente che il serbo sarebbe stato espulso.

Si aggiunge un nuovo problema per Stefano Pioli, che proprio ora che recupera pezzi dall’infermeria, vede fermarsi un rossonero a causa di una squalifica arrivata per un gesto evitabile. Jovic salterà dunque le prossime gare in campionato del Milan, che tra l’altro sono anche piuttosto importanti. L’attaccante serbo a causa della squalifica ricevuta, dovrà saltare i due big match del Milan contro Atalanta e Lazio. A questo punto è molto probabile che Jovic possa giocare dall’inizio nella gara di giovedì contro il Rennes, visto il risultato ormai acquisito e la sua squalifica in campionato. In questo modo potrebbe tirare ulteriormente il fiato Giroud, che potrebbe arrivare così al meglio della forma alla sfida di domenica contro l’Atalanta.