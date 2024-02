Milan, deciso il futuro: la scelta di Furlani

Giorgio Furlani ha deciso il futuro del giovane attaccante rossonero che al momento è in prestito in Spagna.

La scorsa estate il Milan aveva puntato fortemente su un giovane argentino in uscita dalla Lazio: Luka Romero. Il classe 2004 aveva fatto ben sperare i tifosi rossoneri nel precampionato, dove era stato protagonista di ottime prestazioni ed anche un gol mozzafiato contro il Real Madrid. Il giocatore, però, non ha ripagato le aspettative. Complice la grande concorrenza sugli esterni, il minutaggio dell’ala argentina è stato di soli 84 minuti. Nel mercato di gennaio il Milan ha deciso di girarlo in prestito e, dopo aver rifiutato le offerte del Boca Juniors per preferire un’esperienza europea, il giocatore si è trasferito all’Almeria fino al 30 giugno 2024. Successivamente a questa data l’amministratore delegato Giorgio Furlani deciderà il futuro di Luka Romero.

Romero, l’ultima prestazione entusiasma il Milan

Luka Romero è stato protagonista assoluto della ventiseiesima giornata del campionato spagnolo. Il suo Almeria, fanalino di coda della Liga con soli 9 punti, è riuscito a fermare sul risultato di 2-2 l’Atletico Madrid di Diego Simeone. L’argentino ha fornito una prestazione da sogno ed è stato l’autore di entrambe le reti, la prima al 27′ minuto con un mancino da fuori area e la seconda nella ripresa con un tiro di esterno che si è infilato sotto l’incrocio dei pali. La grande partita del classe 2004 non sarà passata inosservata a Milanello.

Il grande talento dell’esterno argentino incominciava a vedersi nella passata stagione, quando vestiva la maglia della Lazio. Nonostante la concorrenza sugli esterni era riuscito a giocare 6 partite, di cui 1 da titolare all’Allianz Stadium contro la Juventus, ed aveva messo a segno un gol decisivo nel match con il Monza, vinto 1-0. La mancata conferma in biancoceleste era dovuta all’esose richieste da parte dell’agente. Il Milan ha approfittato dell’occasione e lo ha messo sotto contratto, mandandolo in prestito nel mercato di gennaio per fargli accumulare minutaggio e per farlo crescere in un club europeo.

La prestazione contro l’Atletico Madrid è stato un segnale positivo e i risultati che raggiungerà Romero da qui a fine stagione saranno decisivi per il futuro dell’argentino in rossonero. D’altronde, la società milanese punta molto sul classe 2004 e lo vorrebbe tenere in rosa in vista della prossima stagione. Chissà se nell’ultima parte di campionato riuscirà a compiere capolavori come quelli visti nel match con la squadra di Diego Simeone per provare a convincere il Milan a trattenerlo.