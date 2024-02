Milan, esulta Pioli: buone notizie verso il Rennes

Sembrerebbe essere finito l’incubo infortuni per il Milan. Il centrale di difesa sta per tornare e Pioli è pronto a riaccoglierlo in gruppo.

I risultati delle ultime settimane sorridono al Milan e a Pioli. Tralasciando l’uscita dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta, i rossoneri in campionato stanno andando forte rosicchiando punti alla Juventus che ora è distante solo 4 punti. L’allenatore emiliano sembrerebbe aver ricompattato il gruppo. Dopo un periodo no che ha portato alla perdita di punti per strada, come ad esempio a Napoli e a Lecce dove i rossoneri erano in doppio vantaggio e poi rimontati, e l’uscita dalla Champions, gli uomini di Pioli danno il massimo in ogni gara ottenendo risultati positivi.

C’è da sottolineare che i rossoneri hanno dovuto affrontare anche l’emergenza infortuni. Gli stop forzati di molti calciatori, infatti, sono stati numerosi e penalizzanti. Il reparto più colpito è stato sicuramente quello difensivo: Thiaw, Kalulu e Tomori si sono infortunati quasi nello stesso periodo. Il tecnico ha dovuto adattare più volte Theo Hernandez come centrale di difesa rinunciando alla sua spinta sulla fascia sinistra. Ciò ha costretto la società a richiamare Gabbia dal Villareal nel mercato di gennaio per tamponare un’emergenza che sembrava essere senza fine. Ora, però, il Milan vede la luce in fondo al tunnel perché gli infortunati rientreranno molto presto.

Thiaw è vicino al rientro

Thiaw è sempre più vicino al ritorno in campo. Il difensore tedesco, infatti, potrebbe tornare in gruppo già in seguito alla sfida con il Napoli di domenica. Dopo un lungo stop causato da una lesione muscolare subita nel match di San Siro contro il Borussia Dortmund in Champions, Thiaw si aggregherà ai compagni già nelle settimana che porterà alla sfida di Europa League contro il Rennes. Sarà difficile vederlo subito in azione contro i francesi e nella trasferta di Monza ma, salvo ulteriori problemi, potrebbe essere a disposizione di Pioli per il ritorno dei sedicesimi in Francia il 22 febbraio.

Buone notizie dall’infermeria anche per gli due centrali di difesa. Kalulu e Tomori migliorano giorno dopo giorno e il loro rientro si avvicina sempre di più. Il francese sta ancora recuperando l’operazione subita per la rottura del tendine del retto femorale sinistro, mentre l’inglese deve riprendersi dalla lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro. Per loro servirà qualche giorno in più rispetto a Thiaw ma il loro rientro in gruppo potrebbe avvenire verso fine febbraio tornando a disposizione per la metà di marzo.