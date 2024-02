Milan, esulta Pioli: rientra dall’infortunio un titolare

Buone notizie per Stefano Pioli che in vista del big match contro il Napoli di domenica sera recupera un titolare, fermo da mesi a causa di un infortunio.

Il Milan si prepara ad affrontare il big match contro il Napoli che si terrà domenica sera a San Siro, fisco d’inizio previsto per le 20:45. Per i rossoneri l’obiettivo è quello di portare a casa i tre punti per consolidare ancora di più il terzo posto e perchè no sperare di accorciare le distanze con il secondo, occupato dalla Juve, almeno per 24h. Le ultime gare che il Milan ha vinto in casa contro il Napoli sono in Champions League lo scorso anno durante i quarti di finale e la gara in Coppa Italia nel 2019.

Anche il Napoli punta a continuare la sfilza di risultati positivi anche per riuscire a recuperare qualche posizione in classifica in modo da assicurarsi un posto in Champions per il prossimo anno. Mazzarri per la trasferta di Milano recupera tre giocatori: Zielinski, Olivera e Meret oggi infatti hanno lavorato in gruppo e dovrebbero essere a disposizione del tecnico domenica sera.

Buone notizie per Pioli: recupera Thiaw

Non solo per Mazzarri ci sono buone notizie, ma anche per lo stesso Stefano Pioli che dopo un periodo ricco di infortuni adesso forse ricomincia a vedere un po’ di luce.

Secondo quanto riportato da Sky Sport ci sono aggiornamenti positivi sulle condizioni di Thiaw proprio in vista dell’importante impegno di campionato contro il Napoli. Il difensore rossonero è tornato infatti ad allenarsi in gruppo dopo 74 giorni dall’infortunio subito a fine novembre. Il tedesco molto probabilmente dalla settimana prossima tornerà a disposizione di Pioli.

Thiaw si era infortunato lo scorso 28 novembre durante la partita di Champions League giocata a San Siro contro il Borussia Dortmund. All’indomani, gli analisi strumentali hanno poi rivelato una brutta lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Dopo una lunga assenza però il giocatore adesso sembra pronto per ritornare ad essere un valore aggiunto della rosa rossonera. A differenza di Thiaw, discorso diverso per Tomori e Kalulu che, seppur siano in fase di recupero dai loro infortuni, non dovrebbero rientrare prima di fine febbraio. Ad incitare i ragazzi durante l’allenamento di oggi, a Milanello è presente anche Zlatan Ibrahimovic che ha assistito da bordocampo a tutta la preparazione in vista della sfida di domenica contro il Napoli.