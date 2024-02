Milan, Gabbia: “Meglio vincere così”, poi il parere su Leao

Ancora un match rocambolesco per il Milan. I rossoneri, a seguito di una gara piena di emozioni, vincono a Frosinone. Un successo commentato da Gabbia nel post partita.

Il Milan sbanca Frosinone. I rossoneri ottengono il terzo successo di fila in trasferta in Serie A, ma che fatica. Allo “Stirpe” la truppa di Pioli deve compiere un’altra rimonta per portare a casa i tre punti. Un ottimo Frosinone vende cara la pelle e fa tremare Leao e compagni.

Dopo lo 0-1 di Giroud, i padroni di casa rimontano con Soulè e Mazzitelli. Sono ancora i cambi, però, a portare il Diavolo a +12 sull’Atalanta quarta e a -4 dalla Juventus, in attesa del Derby d’Italia. Il Milan riporta la gara in equilibrio con Gabbia e completano il ribaltone grazie al solito Luka Jovic, ormai arma in più certificata.

Al fischio finale è grande festa per i rossoneri, che sotto il settore ospiti ricevono l’affetto dei tifosi, accorsi come sempre numerosi a Frosinone.

Che rimonta del Milan: Gabbia commenta il successo a Dazn

A seguito della sfida l’autore del gol Gabbia ha parlato come segue ai microfoni di Sky, soffermandosi su quanto fatto dal suo ritorno:

“Sono contento di quello che sto facendo, ho sempre seguito la squadra perché sono affezionato a tutti. Sono tornato e ho cercato di fare del mio meglio da subito. Le cose vanno bene, c’è voglia di lottare e ottenere il risultato fino alla fine”.

Il centrale ha commentato il rendimento della squadra:

“Se si può vincere in modo più facile è meglio. Se non si può meglio vincere così che non vincere”.

Domani sera gli occhi del mondo saranno puntati su “San Siro” per Inter-Juventus, ma non per il numero 46:

“Domani sera non credo che guarderò Inter–Juventus sennò la mia fidanzata si arrabbia. Noi cercheremo di fare del nostro meglio, vincere tutte le partite e quel che verrà si vedrà”.

Tuffo nel passato per il difensore, che ha parlato della sua partenza in estate:

“Penso che non sia successo niente di particolare, ci sono delle situazioni in cui le prestazioni vengono condizionate dal risultato. Io sono tranquillo e motivato a far bene, non penso al passato”.

Prima gioia in Serie A di Gabbia, che ha espresso la sua soddisfazione come segue:

“Onestamente l’avevo sognato, ma non m’interessava tanto come sarebbe venuto. Sono molto contento e questo gol lo dedico alla mia famiglia e la mia fidanzata che mi sono stati vicini nei momenti belli e brutti”.

L’ex Villareal ha salutato dando un parere sulla performance di Leao: