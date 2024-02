Milan, in Francia sono sicuri: la notizia su Leao

Mentre i giocatori del Milan preparano l’importante gara casalinga contro il Napoli di Mazzarri, impazzano le indiscrezioni di mercato che vedono Leao ormai a fine avventura rossonera.

Il Milan, dopo una prima parte di campionato altalenante, vuole mantenere intatta la scia di risultati positivi che è riuscita a mettere in cassaforte nelle ultime settimane. Dopo il duplice passo falso della Juventus (fra pareggio contro l’Empoli e sconfitta contro l’Inter capolista), si accorciano le distanze che separano i Rossoneri dal secondo posto.

Contro il Napoli, dunque, è vietato sbagliare. La squadra di Mazzarri non è mai un avversario semplice da battere, anche se la stagione non sta andando come sperato. I Partenopei, memori della scorsa annata, vogliono cercare di risalire dal timido settimo posto che sono riusciti a rimediare finora.

E mentre, dunque, squadre e allenatori pensano agli impegni sul campo, i dirigenti muovono i fili del mercato estivo da dietro le quinte. Nonostante il mercato invernale si sia chiuso qualche giorno fa, in casa Milan si respira già aria di cambiamento. E, a quanto pare, sul banco degli imputati sembra essere finito il numero 10 rossonero Rafael Leao.

Mercato Milan: attenzione a Leao

Proprio adesso che la squadra di Pioli sembrava aver trovato una certa sintonia e continuità, ma soprattutto Leao a fare la differenza in campo per i compagni, ecco che dalla Francia arriva l’indiscrezione che poco piacerà ai tifosi.

Come riportato dal giornalista di Foot Mercato Sèbastien Denis, il futuro di Rafael Leao sembra ormai lontano da Milano.

Giunto al Milan nell’estate 2019, dopo una stagione al Lille, il giovane attaccante portoghese ha trascinato in pochissimo tempo la formazione rossonera diventandone un tassello imprescindibile. Non a caso, nell’anno della vittoria del 19esimo scudetto del Diavolo, è stato incoronato come giocatore dell’anno.

Quest’anno, però, la situazione è stata parecchio diversa. Molte le partite saltate a causa infortunio, ma soprattutto solo 6 goal e 8 assist in tutte e tre le competizioni disputate. Numeri che sembrano non dare giustizia al talento classe 1999.

E ora, nel pieno della stagione, il giornalista francese non ha dubbi a sganciare la bomba:

Rafael Leao si considera a fine ciclo con il Milan, ma non ha dato una priorità per il suo futuro: non c’è solo il PSG ma anche diversi club di Premier League, con la stella portoghese che vorrebbe essere inserito in una squadra che possa valorizzarlo da esterno e non da prima punta. Resiste la clausola rescissoria da 175 milioni di euro dal 5 al 15 luglio di ogni anno fino al 2028.

PSG o Premier League? Lo scopriremo nei prossimi mesi. Ma intanto all’estero sono sicuri: nonostante i momenti straordinari vissuti in rossonero, la storia d’amore fra Leao e il Milan è destinata ai titoli di coda.