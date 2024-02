Milan-Inter, scenario incredibile: c’entra lo Scudetto

Lo scenario per lo Scudetto potrebbe diventare incredibile. Infatti c’è una possibilità di svolta nel Derby della Madonnina.

Il Milan sta guardando all’Europa League come vero obiettivo della sua stagione. Non potrebbe essere altrimenti, considerando come i rossoneri siano fuori dalla Coppa Italia e quasi sicuramente fuori dalla lotta Scudetto. Infatti servirebbe un letterale suicidio sportivo dell’Inter per poter ambire al Tricolore. Suicidio sportivo che sembra essere lontano anni luce dalla dimensione nerazzurra, vincente per 4-0 nel recupero contro l’Atalanta. Così il Diavolo vede l’Europa League come unico modo di rendere quantomeno non dimenticabile questa stagione. Tuttavia c’è una combinazione che potrebbe rendere veramente clamoroso il finale di stagione con il rush finale al Tricolore.

Infatti è possibile per l’Inter vincere lo Scudetto nel Derby della Madonnina. Infatti la 33esima giornata vedrà protagonisti rossoneri e nerazzurri nel derby di ritorno, dopo la batosta di quello d’andata. In quella giornata, con un incastro particolare, il Biscione potrebbe festeggiare la vittoria dello Scudetto e l’apposizione della seconda stella sulla maglia nerazzurra. Tuttavia è quantomeno complicato, ma non impossibile, siccome l’Inter dovrebbe tenere una media perfetta, quelle delle sole vittorie in campionato. Al contempo i nerazzurri dovrebbero anche guadagnare altri quattro punti sulla Juventus, o comunque arrivare ad avere 16 punti di vantaggio sulla seconda del momento, Juventus o Milan che sia.

Scudetto, festa nel Derby?

Non è un più un segreto che l’Inter abbia lo Scudetto in pugno. Tuttavia pensare che i nerazzurri possano festeggiare la vittoria del Tricolore nel Derby della Madonnina rasenta l’incredibile. Eppure è una delle possibilità, che chiaramente i tifosi del Diavolo non si augurano. Incredibile anche perché, dall’introduzione del girone unico nella stagione 1929-30, non è mai successo che un derby tra Milan ed Inter assegnasse lo Scudetto. Tant’è che però la Serie A 2023-24 ha creato questa opportunità, rendendo il weekend del 20-21 aprile possibilmente memorabile. Tuttavia ci sono alcuni problemi slegati dal risultato del campo.

Infatti è il Milan ad essere in casa nel derby di ritorno, di conseguenza l’Inter non avrebbe diritto alla cerimonia. Inoltre il tutto potrebbe creare non pochi problemi di ordine pubblico, nonostante le due tifoserie solitamente diano spettacolo all’interno di San Siro e nulla più. A tutto il calderone va ad aggiungersi il fatto che le due squadre potrebbero arrivare ancora in corsa per i quarti di finale di Champions League ed Europa League. Infine per l’Inter c’è un’altra possibilità: attendere il 5 maggio e festeggiare il Tricolore a Reggio Emilia. Il che sarebbe forse, considerando la rivalità con la Juventus ed il passato di Marotta, una coincidenza più dolce per i nerazzurri.