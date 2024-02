Milan, Lotfus-Cheek da brividi: “Grande entusiasmo”, poi su Pioli

La campagna acquisti estivi del Milan è stata una delle più interessanti. Tra questi c’è anche Loftus-Cheek, che ha parlato riguardo il suo trasferimento

Il Milan di Stefano Pioli si è ritrovato dopo una prima parte di stagione piuttosto complicata. Purtroppo però domenica è arrivata una battuta d’arresto contro il Monza (4-2), che ha negato la conquista momentanea del secondo posto.

In questa stagione, comunque, sono vari i rossoneri che si stanno mettendo in mostra. In particolare, il centrocampista ex Chelsea Ruben Loftus-Cheek sta tenendo un rendimento ottimo. L’Inglese ha parlato del suo approdo in rossonero, spendendo parole d’amore verso il club e non solo.

Loftus-Cheek si esprime sull’approdo al Milan: il messaggio d’amore dell’inglese

Nessuno si sarebbe aspettato che Loftus-Cheek avesse avuto un impatto così importante in Serie A, soprattutto dopo le ultime stagioni in cui ha deluso con la maglia del Chelsea. L’inglese si è messo a disposizione di Stefano Pioli, e ad oggi è tra i migliori centrocampisti del campionato per rendimento e costanza. L’ex Chelsea ha parlato del suo trasferimento al Milan ai canali della Uefa: “Pensai fin da subito che il trasferimento al Milan fosse un’ottima opportunità da prendere. Ho parlato con Pioli prima di arrivare al Milan e mi ha spiegato come gli piace giocare, quali sono le ambizioni per la stagione e come potevo essere utile al squadra. E’ stata una conversazione che mi è piaciuta molto. Ero molto entusiasta. È un club grandioso, poi lo stadio, la storia del club, era allettante venire al Milan. Poi Tomori era già qui, ho parlato con lui prima di venire e mi ha parlato molto bene del club. Era una buona opportunità quindi per me venire a giocare qui”.

Il centrocampista del Milan ha ripercorso i vari passaggi che l’hanno portato in rossonero la scorsa estate. L’idea di trasferirsi al Milan ha fin da subito allettato Loftus-Cheek, con l’entusiasmo che è accresciuto dopo una conversazione conoscitiva con Stefano Pioli. Infine l’ex Chelsea si è sentito con l’ex compagno di squadra, Fikayo Tomori, che gli ha confermato le buone sensazione avute nel primo approccio col mondo rossonero. Dopo oltre sei mesi dal suo arrivo al Milan, si può dire che Loftus-Cheek ha fatto la scelta migliore per la sua carriera e che i rossoneri hanno piazzato un colpo importante. Il centrocampista inglese aveva un potenziale inespresso enorme, ma in cui quasi nessuno credeva più. Moncada e Furlani sono stati bravi nel credere nelle potenzialità dell’inglese, che poi Pioli ha saputo estrapolare al massimo. Loftus-Cheek è inamovibile dal centrocampo rossonero, ed è diventato uno dei migliori centrocampisti del campionato grazie alle sue prestazioni. Adesso che si è ritrovato ed è esploso, l’inglese dovrà confermarsi a questi livelli anche nel futuro.