Milan-Napoli, cambio sicuro per Pioli: può essere la svolta

Manca sempre meno al big match tra Milan e Napoli, nel frattempo Stefano Pioli opta per un cambio che oltre a cambiare la formazione potrebbe svoltare la partita.

Dopo la vittoria arrivata con il Frosinone sabato il Milan è riuscito a portare tre punti importantissimi a casa, infatti dopo il risultato del derby d’Italia, i rossoneri adesso sono terzi ma a soli meno quattro punti dalla Juventus, che occupa la seconda posizione. Dopo la trasferta a Frosinone per la prossima gara di campionato il Milan fa ritorno a San Siro per ospitare un big match importantissimo: quello con il Napoli di Mazzarri. Entrambe le squadre vengono da una vittoria e vorrebbero cercare di portare a casa anche questa.

Pioli per il match contro i partenopei potrebbe puntare tutto su un giocatore che l’ultima volta è stato l’autore della vittoria in casa contro il Napoli, il secondo successo a San Siro negli ultimi nove anni. Si tratta di Ismael Bennacer, tornato dalla Coppa d’Africa già da una settimana, ha preso parte nella gara contro il Frosinone entrando a gara in corso. Domenica invece le cose potrebbero cambiare e secondo Sky Sport Pioli, complice la squalifica di Reijnders, potrebbe far partire il giocatore dal primo minuto.

Pioli sceglie Bennacer dal primo minuto contro il Napoli

Bennacer, potrebbe tornare titolare per la prima volta da dicembre e tornerà proprio nel big match Milan-Napoli di domenica. A suo favore c’è anche il fatto di aver messo la sua firma sull’ultima vittoria in casa con il Napoli, avvenuta ad aprile del 2023 in Champions League durante i quarti di andata, dove i rossoneri vinsero 1-0 firmato appunto da Bennacer.

Questa è stata la seconda vittoria del Milan a San Siro con il Napoli in nove anni, la prima è avvenuta in Coppa Italia nel 2019. In Serie A, invece il Milan non vince in casa addirittura da dieci anni (2014-15, con Inzaghi allenatore). La titolarità dell’ex Empoli nella sfida con i partenopei potrebbe essere la prima di una lunga serie e riprendersi in mano il centrocampo rossonero.

Pioli inoltre ricomincia a sorridere, potrebbe recuperare anche Thiaw con qualche giorno di anticipo, ma non prima dell’impegno di Europa League con il Rennes di giovedì prossimo. Buono notizie anche per Tomori e Kalulu, il cui rientro è previsto per fine febbraio. Dunque chissà che queste belle notizie non portino altra fortuna in casa Milan in ottica Napoli. Vincere a San Siro dopo 10 anni sarebbe un risultato molto importante soprattutto a livello mentale e di entusiasmo, la cosa certa è che sicuramente non sarà una gara facile, anzi sicuramente sarà abbastanza combattuta.