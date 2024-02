Milan Napoli, non solo sul campo: cambia squadra?

La sfida tra Milan e Napoli potrebbe continuare ancora al di fuori del terreno di gioco. Possibile trasferimento in arrivo?

Domenica di fuoco per il Milan che oggi è chiamato a continuare l’ottimo avvio di 2024 in un match però tutt’altro che semplice. Stasera a San Siro arriverà infatti il Napoli di Walter Mazzarri, voglioso di trovare punti preziosi per la rincorsa alla zona Champions. La gara sarà senza dubbio intensa, con entrambe le squadre volenterose di fare bottino pieno per mandare un segnale alle avversarie e dimostrare che la stagione non è ancora buttata.

Sia Rossoneri che Azzurri sono infatti, seppur in modo decisamente diverso, stati al momento protagonisti di una stagione sottotono anche se sarebbe certamente ingiusto paragonare il cammino del Milan a quello del Napoli. I campioni d’Italia sono per distacco la grande delusione di questa stagione, mentre al Diavolo si rimprovera solo di aver commesso qualche errore di troppo che ha impedito alla squadra di giocarsi lo Scudetto con Inter e Juventus.

In entrambi i casi però al centro delle critiche sono finiti i rispettivi allenatori con Rudi Garcia addirittura esonerato (con Mazzarri che non ha di certo migliorato la situazione) e Stefano Pioli che da tempo non è ritenuto più all’altezza. Con ogni probabilità il tecnico rossonero saluterà il Milan a fine stagione, ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A e non in un club qualunque.

Pioli affronta il Napoli: oggi avversari, domani alleati?

In estate si potrebbe assistere ad un clamoroso cambio di panchina con Pioli che potrebbe finire ad allenare proprio i partenopei. Come infatti riporta Repubblica, tra i vari nomi sondati da Aurelio De Laurentiis per la panchina azzurra ci sarebbe anche il tecnico parmigiano, che come detto difficilmente resterà al Milan. L’esperienza dell’attuale tecnico rossonero potrebbe essere decisiva e la scelta di ADL potrebbe finire proprio su di lui.

Nella prossima stagione il Napoli è infatti chiamato a risorgere, seppur molto dipenderà dal piazzamento in questo campionato, e il profilo di Pioli potrebbe essere tra i più adatti. L’ex Inter è infatti arrivato al Milan in una situazione decisamente critica, inizialmente come semplice traghettatore, e mese dopo mese è riuscito a prendersi la fiducia di tutti raggiungendo poi un clamoroso Scudetto (ormai un ricordo lontano per tutti i tifosi rossoneri). Ciò potrebbe quindi convincere De Laurentiis a puntare su di lui, con la speranza del presidente azzurro che tutto si possa ripetere anche all’ombra del Vesuvio.