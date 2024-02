Milan Napoli, Pioli ha un piano per vincere: il fedelissimo ha un compito preciso

Questa sera andrà in scena la sfida tra Milan e Napoli, con i rossoneri pronti a schermare l’avanzata partenopea.

Oggi è il giorno di Milan-Napoli: rossoneri e partenopei scenderanno in campo questa sera alle ore 20:45 sul prato di San Siro. Una sfida che arriva in un momento di forma diverso per le due formazioni: la squadra di Pioli non perde in campionato dallo scorso 9 dicembre contro l’Atalanta, mentre la squadra di Walter Mazzarri sta attraversando un periodo altalenante nei risultati e contro le big del Campionato non ha mai vinto.

Ai fini della classifica, poi, il big match del Meazza può essere più importante per la squadra azzurra, che con i tre punti della vittoria raggiungerebbe la Roma al quinto posto e permetterebbe di ridurre la distanza in quella zona della classifica, ai fini della conquista di un posto europeo per la prossima stagione. Discorso diverso per il Milan, che attualmente si trova in terza posizione, a +10 sulla quarta in classifica, e con i tre punti metterebbe un pò di pressione alla seconda in classifica, la Juventus, che scenderà in campo nel posticipo del lunedì contro l’Udinese. I rossoneri sembrano avere una marcia in meno rispetto a nerazzurri e bianconeri, ma il Campionato è ancora lungo e una piccola speranza è ancora accesa.

Milan-Napoli, la mossa di Pioli: c’entra Bennacer

Per la sfida contro il Napoli, Stefano Pioli decide di affidarsi al 4-2-3-1, ridimensionando il centrocampo rossonero: dietro al tridente Pulisic – Loftus Cheek – Leao, infatti, ci saranno Bennacer e Adli. E proprio l’algerino avrà un compito preciso in campo.

Rientrato a fine 2023 dopo essere stato lontano dal campo per un lungo periodo a causa di un infortunio subito in semifinale di Champions League contro l’Inter, Bennacer è sceso in campo con il Milan per poche partite, perché convocato dalla sua nazionale per la Coppa d’Africa. Il centrocampista rossonero ha messo minuti nelle gambe nella sfida contro il Frosinone e ora, come confermato da Pioli in conferenza stampa, contro il Napoli potrà ritrovare il campo dal primo minuto.

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Bennacer contro il Napoli avrà un compito preciso: Pioli lo schiererà sul centro destra per schermare l’avanzata del georgiano Khvicha K’varatskhelia, insieme a Calabria, terzino destro della formazione rossonera. Bennacer, dunque, dovrà aiutare non poco il compagno di squadra, soprattutto in fase difensiva quando dovrà andare a raddoppiare sul giocatore del Napoli. E Pioli punterà su di lui soprattutto per la forza fisica e tattica che lo contraddistingue, schierando Adli sul centro sinistra.