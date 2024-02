Milan-Napoli, tornano tre titolari: la notizia in vista del match

Si avvicina a ritmo incalzante Milan-Napoli. In vista del big match di domenica sera tre titolari potrebbero ritornare ad essere convocati dopo un periodo di assenza.

A partire da domenica sera il Milan intraprenderà un tour de force che si prolungherà per due settimana. rossoneri cominceranno questo mini ciclo dopodomani, di fronte ai propri tifosi. A “San Siro” arriverà il Napoli di Mazzarri. Il match contro i partenopei preparerà il Diavolo all’esordio in Europa League. Gli uomini di Pioli si tufferanno nella competizione giovedì sera, nuovamente al “Giuseppe Meazza”.

Una settimana più tardi si disputerà il ritorno in Francia, dove Leao e compagni cercheranno di strappare il pass per gli ottavi di finale. La gara di “Roazhon Park” sarà circoscritta dalla trasferta di Monza (in programma per domenica 18 alle 20.45) e dall’impegno casalingo contro l’Atalanta (posticipo didomenica 25 ).

Un passo alla volta, il Diavolo cercherà di racimolare quanti più punti possibili, a partire dalla super sfida ai campioni d’Italia in carica. Contro Kvara e compagni i rossoneri dovranno abbassare la saracinesca e limitare al minimo i tentativi azzurri. Nella giornata odierna Mazzarri ha ricevuto una lieta notizia in vista della gara imminente.

Napoli, tre calciatori verso il rientro: la situazione

Nel report dell’allenamento odierno la società partenopea ha annunciato il rientro in gruppo di Piotr Zielinski, out contro il Verona per un problema al polpaccio. Con il polacco sono tornati ad allenarsi con la squadra anche Matias Olivera, che sta recuperando dall’infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, e Alex Meret, ai box da gennaio per una lesione muscolare.

Crescono quindi le possibilità di vedere i tre rientranti nella lista dei convocati di Walter Mazzarri. Domani il tecnico scioglierà ogni dubbio. La notizia rasserena però l’ex Inter, costretto a fare a meno di varie pedine. Oltre ad Osimhen, impegnato domenica nella finale di Coppa d’Africa contro la Costa d’Avorio, l’allenatore non avrà Mario Rui. Il portoghese è infatti squalificato.

Motivo per cui, con ogni probabilità, Mazzocchi sarà schierato sulla fascia sinistra, con chance di entrare a gara in corso per l’uruguaiano. Il Milan dovrà inoltre prestare particolare attenzione a Zielinski. Il polacco è prossimo al trasferimento verso la sponda opposta del Naviglio, ma fino a giugno può essere un giocatore chiave per la formazione azzurra. Tuttavia anche il centrocampista va verso la panchina, con la mediana affidata ad Anguissa e Lobotka. Senza Osimhen, infine, occhi puntati su Kvaratskhelia. Il georgiano è tornato a segnare dopo un lungo digiuno e non vuole fermarsi. Il Milan è avvisato.