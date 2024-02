Milan, offerte folli sul mercato? Il club ha un’idea

La dirigenza rossonera si è fatta un’idea ben chiara riguardo le possibili offerte per i propri giocatori.

Il Milan di Stefano Pioli ha approcciato nel migliore dei modi la sfida di giovedì di Europa League contro il Rennes: grazie alla doppietta di Loftus-Cheek e al ritorno al gol di Leao, i rossoneri hanno fatto già un mezzo passo verso gli ottavi della competizione. Un risultato importante per la squadra rossonera, che da inizio 2024 ha perso una sola gara, quella dei quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Dopo essere usciti ai gironi di Champions, il cammino europeo del Milan può dunque continuare nella coppa minore e i rossoneri possono anche provare a sognare la vittoria del trofeo, se si pensa alla bella cavalcata della scorsa stagione in Champions.

In Campionato, in questa 25° giornata di Serie A, il Milan affronterà il Monza di Adriano Galliani: un match che sempre rievoca il passato quando l’attuale AD della squadra monzese era al Milan con Silvio Berlusconi. Il terzo posto in classifica dei rossoneri sembra essere consolidato, ma per la squadra di Pioli si è accesa una piccola speranza per provare a sognare qualcosa di più grande, lo Scudetto, anche se l’Inter non sembra voler mollare la presa ed è lanciata verso la conquista della seconda stella.

Milan-Leao, i piani della società rossonera

In Europa League, contro il Rennes, è tornato al gol dopo tanto tempo il talento rossonero Rafa Leao: il portoghese non segnava con il Milan da inizio novembre, nella sfida di Champions contro il PSG; in Campionato, addirittura, l’ultimo gol risale a 5 mesi fa. A cavallo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, Leao sicuramente non ha vissuto uno dei periodi più belli della sua carriera, ma nelle ultime uscite, anche senza il gol, stava tornando determinante per la squadra rossonera.

Il gol contro il Rennes ha fatto sì che l’esterno portoghese si sbloccasse, proprio sotto la curva Sud del Milan, proprio sotto i suoi tifosi, che in un certo senso non hanno mai dubitato delle sue potenzialità.

Nelle ultime ore, però, Leao è al centro di rumors di mercato: il portoghese piace tanto al Paris Saint Germain, che in estate saluterà Mbappé. Il club parigino, dunque, ha pensato al giocatore rossonero come sostituto del francese. La posizione del Milan però è chiara: come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la dirigenza di Via Aldo Moro farà partire Rafa soltanto in caso di offerte a 3 cifre, fermo restando che nel contratto rinnovato l’estate scorsa, era stata inserita una clausola da 175 milioni di euro. La linea è quella di continuare il rapporto con Leao, ma la tripla cifra potrebbe aprire i pensieri della società rossonera.