Milan, Pioli commenta la sconfitta: rivelazione a sorpresa in diretta

Il Milan va ko contro il Monza di Raffaele Palladino. Mister Stefano Pioli analizza la prestazione dei rossoneri.

Dopo nove risultati utili consecutivi in campionato, il Milan di mister Stefano Pioli crolla all’U-Power Stadium contro il Monza di Raffaele Palladino. Una sconfitta pesante per i rossoneri, che manda in frantumi il tentativo di sorpasso sulla Juventus. Con il ko dei lombardi, i bianconeri restano secondi a +2 dal Milan. La formazione lombarda è andata al tappeto in terra brianzola mandando giù un pesante 4-2, firmato dai gol di Matteo Pessina, Dany Mota, Warren Gondo e Lorenzo Colombo.

Il Milan aveva ripreso il match con le unghie e con i denti, dopo essere andato sotto di due gol nel primo tempo. Nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Jovic, la squadra lombarda era riuscita a cambiare l’economia della gara nella ripresa rimontando il 2-0 con i gol di Giroud e Pulisic. Rimonta rossonera che il Monza ha vanificato nell’extra time grazie ad un eurogol di Warren Gondo. A mettere il punto esclamativo alla vittoria del Monza è stato proprio il calciatore di proprietà del Milan, Lorenzo Colombo, chiudendo i giochi all’U-Power Stadium con la rete del poker.

Dunque, dopo nove risultati utili di fila in campionato, il Milan di mister Stefano Pioli torna a fare i conti con l’amaro gusto della sconfitta. Un ko che non arriva in Serie A dal 9 dicembre contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Pioli commenta la sconfitta

Dopo la pesante sconfitta, il tecnico de Milan, Stefano Pioli, ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: “Abbiamo commesso degli errori che hanno pregiudicato la partita. Anche se la prima mezz’ora è stata fatta bene. Abbiamo dimostrato che avevamo la qualità per riprenderla, ma il rosso ci ha creato difficoltà. Dopo il 2-2 dovevamo gestirla meglio, abbiamo sbagliato troppo”.

Pioli è andato nel dettaglio: “Dovevamo essere più veloci, ma il Monza si è messo ad aspettarci. Avevamo trovato buone situazioni, senza però incidere. La partita è cambiata negli episodi, dove dovevamo essere più lucidi. La sconfitta fa male per com’è arrivata e per le possibilità che abbiamo. Leao? ha avuto un problemino e non se l’è sentita di inziare”.

Su Pulisic: “Ieri non si è allenato a pieno perché era ancora stanco. Leao ha interrotto la rifinitura per un problema al polpaccio, avrebbe giocato. Pulisic non ha mai giocato così tanto, poi è entrato bene”.

Sul 3-2 del Monza: “Mancava un centrocampista in quella situazione, ma devi lasciare l’uno contro uno in quella situazione. Poi lui ha trovato il gol della domenica, ma abbiamo commesso troppi errori. Sono errori pesanti, dovevamo fare meglio tutti. Usciamo con una sconfitta che fa male, ma che deve farci lavorare meglio e farci alzare l’attenzione”.



Pioli ha poi ribadito: “Abbiamo certe caratteristiche, ma se lavoriamo di squadra sappiamo difendere bene. Il gol nasce da un rinvio del loro portiere dopo l’interruzione. Fuori casa subiamo tanto e dobbiamo migliorare”.



Pioli ha concluso: “Tutte e due le competizioni devono essere una motivazione. Ci siamo fermati in campionato, ma il terzo posto non è così solido ed il secondo non è lontano. Dobbiamo rialzarci dopo questa prestazione”.