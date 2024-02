Milan, Pioli è sicuro: annuncio sugli ottavi di Europa League

Rennes eliminato, il Milan vola alla fase successiva dell’Europa League. Mister Stefano Pioli analizza la prestazione dei rossoneri.



Nonostante la sconfitta per 3-2, è il Milan di mister Stefano Pioli a strappare il pass per la fase successiva dell’Europa League. Non è bastata la vittoria interna al Rennes, complice il ko per 3-0 che i rossoneri hanno rifilato ai francesi settimana scorsa nel match d’andata. Per la formazione lombarda si tratta di una sconfitta indolore, anche se è la seconda consecutiva dopo quella subita in campionato contro il Monza. Il bicchiere è comunque mezzo pieno per mister Stefano Pioli.

Pioli analizza la prestazione dei rossoneri

Nel post gara, il tencico del Milan, Stefano Pioli, ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport. Nonostante il ko, il tecnico rossonero si è mostrato comunque soddisfatto: “Ci portiamo a casa la soddisfazione di aver passato un turno difficile. L’Europa League è questa, sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. Potevamo sfruttare meglio alcune occasioni create, ma al di là di tutto abbiamo giocato con grande intensità. Non è stata una gara semplice, ci portiamo a casa una qualificazione importante”.

Sulle occasioni sprecate: “La partita di stasera ha confermato che abbiamo un potenziale offensivo importante, ma che dobbiamo trovare più attenzione e solidità in difesa. Dobbiamo essere squadra, ho un gruppo importante. Adesso pensiamo alla prossima per recuperare energie, anche perché l’Atalanta nell’ultimo periodo ci ha sempre battuto. Vogliamo confermare il nostro momento in campionato e di raggiungere la Juventus, che non vive un bel momento”.

Sui Sorteggi: “Agli ottavi incontreremo sicuramente un avversario, ma credo che non saranno nemmeno felici loro di incontrare una squadra come il Milan”.

Sul gol di Leao: “Sono contento, per noi è un giocatore determinate. È importante per lo anche quando non segna. Sono molto soddisfatto del suo atteggiamento, è un giocatore forte che deve continuare a credere in se stesso”.

Sui tre gol subiti: “Si potevano evitare, dobbiamo essere più solidi dietro. A volte ci complichiamo la vita, dobbiamo puntare ad essere una squadra più attenta ed efficace in fase difensiva”.

Su Luka Jovic: “Ha commesso un’ingenuità grave a Monza, ma resta un giocatore dalle grandissime qualità. Sta facendo bene e deve continuare su questa strada. Ha una grande occasione per dimostrare che è un giocatore da Milan”.