Milan, Pioli ha trovato la quadra? Il dato della svolta

Il Milan di mister Stefano Pioli si avvicina verso la ripresa totale. Il dato è inequivocabile: i rossoneri stanno tornando.

Il 2024 per il Milan di mister Stefano Pioli è iniziato con il migliore degli auspici in vista della seconda parte di stagione. La squadra rossonera sembra essersi messa alle spalle il periodo nefasto, viziato dai troppi infortuni, lanciando dei chiari segnali di ripresa. A parlare per la formazione lombarda sono i recenti risultati. Dopo una prima parte di stagione travagliata, la squadra di Milano è tornata a macinare punti in campionato, ritrovando delle importanti certezze sopratutto sul piano del gioco.

Dopo il pari deludente contro il Bologna, che ha stoppato a quattro la striscia di vittorie di fila in campionato dei rossoneri, il Milan di mister Stefano Pioli nell’ultimo turno di Serie A ha ritrovato la gioia dei tre punti, vincendo e convincendo in casa del Frosinone. Successo che è valso il nono risultato utile consecutivo, striscia positiva che sta premettendo al Milan di tenersi stretta la terza posizione in classifica. È una squadra diversa quello che si sta vedendo in questo inizio di 2024, consapevole della propria forza e del gioco che può esprimere sul rettangolo verde. La formazione di mister Stefano Pioli è in netta ripresa, c’è un dato in particolare che lo attesta.

Milan in ripresa: il dato è inequivocabile

Dopo una prima parte di stagione altalenante, il Milan di mister Stefano Pioli adesso sembra viaggiare sui binari della ripresa. C’è un un dato inconfutabile che lo dimostra, riguarda proprio il tema infortunati. Nel corso gli ultimi mesi, lo staff del tecnico era finito sul banco degli imputati, venendo etichettato come la causa principale del problema.

Per la prima parte di stagione, in casa Milan si è toccato più volte l’argomento legato agli infortuni. Al di là dei recenti risultati, mister Stefano Pioli adesso sta lavorando senza alcun tipo di grattacapo, dato che in questo inizio di 2024 sembra che il club rossonero abbia invertito la tendenza proprio sulla questione infortunati.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, nel mese di gennaio il Milan ha dovuto fare i conti con un solo infortunio muscolare, ossia, quello di Alessandro Florenzi (già guarito). Nei mesi precedenti, la situazione tra le file del Milan era ben diversa: sette infortuni muscolari a ottobre, cinque a novembre e quattro a dicembre.

La tendenza adesso sembra essersi invertita in casa Milan. A stretto giro, mister Stefano Pioli potrà tornare a fare anche su Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Pierre Kalulu, fuori da tempo per i rispettivi infortuni. Il primo che tornerà a disposizione del Milan sarà proprio il centrale tedesco, che conta di riunirsi al gruppo tra una ventina di giorni. Mentre Tomori e Kalulu dovrebbero tornare a pieno regime durante il mese di marzo.