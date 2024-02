Milan, Pioli in o out? Arriva la sentenza

Nessun dubbio sulla scelta del Milan riguardo il futuro di Stefano Pioli, tecnico che continua ad essere messo in discussione

Reduce dalla vittoria casalinga contro il Rennes, sfida valevole per l’andata dei playoff di Europa League, il Milan di Stefano Pioli si appresta ad affrontare la sfida di domenica sera contro il Monza: allo U-Power Stadium, le due formazioni amiche si affronteranno alle ore 20:45 nella 25° giornata del massimo campionato italiano.

Oltre ad essersi scontrate all’andata, quando i rossoneri uscirono vittoriosi per 3 a 0 grazie ai gol di Reijnders, Simic e Okafor, Milan e Monza si sono affrontate prima dell’inizio del Campionato nel primo trofeo Berlusconi, intitolato all’ex presidente rossonero e monzese, venuto a mancare qualche mese prima a seguito di una malattia. Anche in quell’occasione il Milan portò a casa il trofeo, vincendo soltanto ai rigori.

La sfida di domani sera, dunque, avrà anche uno sfondo amichevole; nonostante ciò, entrambe le squadre hanno il compito di affrontare al meglio l’avversario: il Milan per consolidare il terzo posto e provare ad impensierire Inter e Juventus, il Monza per mantenere lontano la zona retrocessione, che attualmente dista 11 punti.

Pioli, Milan, Europa League: l’intervista di Braida

Alla vigilia del match tra Milan e Monza, il quotidiano Tuttosport ha intervistato Ariedo Braida, doppio ex della sfida: tra il 1975 e il 1977, l’ex attaccante ha indossato la maglia del Monza, mentre dal 1986 al 2013 è stato prima direttore generale, poi direttore sportivo del club rossonero.

Durante l’intervista, Braida ha espresso il suo appoggio nei confronti del tecnico rossonero Stefano Pioli, che ultimamente era stato criticato per gli scarsi risultati, soprattutto dopo l’eliminazione ai gironi di Champions League. Queste le sue parole:

Pioli mi piace e me lo terrei stretto: dove lo cose funzionano, significa che c’è continuità a livello dirigenziale e in panchina, dove si cambia spesso invece le cose vanno male. Pioli sta dimostrando di valere e di essere un bravo allenatore. Io andrei avanti con lui.

L’ex direttore sportivo del Milan, che con il club rossonero vanta la conquista di ben 5 Champions League, conferma la fiducia a Pioli, soprattutto dopo un buon inizio del 2024, in cui il Milan ha perso soltanto contro l’Atalanta ai quarti di Coppa Italia e viaggia a numeri da primo posto in classifica. Braida ha poi proseguito sulle possibilità del Milan di arrivare fino in fondo in Europa League: