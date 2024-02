Milan, Pioli in panchina è storia: dato da urlo

Il tecnico rossonero sta scrivendo una pagina di storia importante nella sua carriera e in quella del Milan; il dato è sorprendente.

Il Milan domani sera affronterà il Napoli nella gara interna valevole per il ventiquattresimo turno di Serie A. I rossoneri hanno iniziato bene il 2024 con la sola nota negativa, però, di essere stati eliminati in Coppa Italia per mano dell’Atalanta. In campionato tuttavia il trend è migliorato nettamente. Nonostante gli sbandamenti che hanno caratterizzato gli ultimi mesi del 2023 rossonero Stefano Pioli è stato in grado di riportare lucidità all’ambiente.

Il tecnico emiliano difatti è stato il primo a cadere sul banco degli accusati, per varie ragioni, ma ha sempre avuto modo di smentire tutti raccogliendo poi buoni risultati. Sul futuro della panchina del Milan circolano molte voci, ma sarebbe meglio concentrarsi sul presente e su quello che Pioli adesso rappresenta per il Milan. Il tecnico ex Fiorentina sta infatti scrivendo la storia del club e i dati sono tutti in suo favore. Per quanto criticato non bisogna, dunque, infangare il suo lavoro svolto dal 2019 ad ora.

Pioli nella storia rossonera: il dato

L’attuale allentore del Milan potrebbe superare Sacchi in una speciale classifica, davanti a lui ora ci sono altri mostri sacri della storia rossonera.

Sarà un fine Febbraio importante per Pioli. Ci sarà il doppio scontro con il Rennes in Europa League dove bisognerà portare avanti il club ad ogni costo, ci sarà il Napoli e poi l’Atalanta, che molte volte tanto la si soffre.

Stefano Pioli è pronto a stupire e da qui passa anche il suo futuro sulla panchina rossonera e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, a panchine Pioli non è messo male. Infatti con la gara di domani il tecnico emiliano toccherebbe quota 220 presenze in panchina.

Si affianca ad Arrigo Sacchi, anche lui a 220 presenze, ed è chiaro che Pioli potrà continuare ad accrescere quel numero fino a fine stagione. Non solo presenze però, anche a vittorie i numeri parlano chiaro. Pioli da quando è al Milan, in assoluto, ha portato a casa 120 vittorie – qui Sacchi è già stato ampiamente superato, fermo a 113 – e come detto da Sacchi stesso non esiste gelosia se si parla di Milan:

Se proseguono i miglioramenti non vedo perchè Pioli dovrebbe andare via a fine stagione. È un tecnico bravo e sta avendo un’evoluzione.

Così ha parlato Sacchi nei suoi confronti e magari ora, Pioli, mette la freccia in queste classifiche anche per superare Liedholm.