Milan-Rennes, Pioli fa fuori un titolarissimo: le formazioni ufficiali

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Rennes, sono state diramate le formazioni ufficiali delle due squadre.

Dopo il buon periodo che sta vivendo il Milan in Campionato, i rossoneri tornano in scena a livello europeo: dopo essere stata eliminata ai gironi di Champions, da terza in classificata, la squadra rossonera ha la possibilità di continuare il suo cammino europeo in Europa League.

Questa sera, a San Siro, arriva il Rennes, squadra francese che nel proprio girone della competizione si classificò seconda. Il fischio d’inizio è programmato per le ore 21:00: a dirigere il match sarà il montenegrino Nikola Dabanović, coadiuvato dagli assistenti Todorović-Jovanovic. Quella tra Milan e Rennes è il primo incontro della storia tra le due squadre e a San Siro si prevede già grande spettacolo, visto l’entusiasmo delle due tifoserie: la squadra francese, infatti, sarà supportato da circa 7000 mila fan.

I rossoneri hanno tutto il diritto di provare a portare a casa la vittoria, per fare un passo avanti verso gli ottavi della competizione: da non trascurare l’avversaria, che in questa stagione si trova attualmente al settimo posto della Ligue 1. Giovedì prossimo, invece, il match si giocherà nella cornice francese.

Milan-Rennes, le formazioni ufficiali: le scelte di Pioli

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Rennes e prima dell’entrata in campo delle due formazioni per il consueto riscaldamento pre partita, i due club hanno reso noti gli undici che scenderanno in campo dal primo minuto.

Maignan difenderà come al solito la porta rossonera, aiutando anche i compagni nell’impostazione del gioco; difesa a 4 con Florenzi al posto di Calabria: il capitano rossonero è uscito al 37′ del primo tempo nella sfida contro il Napoli per un problema muscolare e molto probabilmente tornerà a disposizione per il ritorno, qualora le risposte degli esami saranno positive. Al centro la coppia Kjaer-Gabbia, con Thiaw che può trovare qualche minuto nel finale. A sinistra il solito Theo Hernandez.

A centrocampo, Stefano Pioli schiera l’olandese Reijnders, che ha saltato l’ultima giornata di Serie A a causa della squalifica, a fianco di Musah. A supporto di Giroud, ci sarà il trio Pulisic-Loftus Cheek-Leao. Il tecnico rossonero, dunque, decide di non cambiare troppo l’undici titolare, vista l’importanza della sfida e la volontà da parte del Milan di proseguire il suo cammino europeo. Queste le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All: Pioli.

RENNES (4-4-2): Mandanda; Doue, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Santamaria, Matusiwa, Doue; Kalimuendo, Terrier. All: Stephan.