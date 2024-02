Milan San Siro, ora cambia tutto: è successo ieri

Arrivano novità importanti per la questione legata allo stadio. Il Milan ha mosso dei passi importanti per la realizzazione della nuova casa del Diavolo.

La questione stadio in casa Milan continua ad essere uno degli argomenti di maggior interesse, accedendo sempre più la curiosità da parte di tutto l’ambiente rossonero. La società lombarda si prepara a dare vita ad nuovo stadio, che dovrebbe sorgere a San Donato. In piena autonomia, il club di Milano sarebbe pronto a regalare ai tifosi rossoneri una nuova casa dopo secoli di gloria trascorsi sul manto erboso dello stadio San Siro.

Lo scorso 25 gennaio, la Giunta Comunale di San Donato ha dato il via libera alla variante urbanistica per l’area San Francesco, lì dove dovrebbe essere realizzato il nuovo impianto sportivo del Milan. Nella giornata di ieri, invece, il club rossonero ha mosso ulteriori passi in avanti, avvicinando il sogno stadio sempre più verso la realtà.

Passi in avanti del Milan per il sogno stadio

Il Milan starebbe muovendo dei passi molto significativi per cercare di tramutare il sogno stadio in pura realtà. Proprio di recente, secondo ‘Sport Mediaset, la società rossonera avrebbe acquistato l’area dove nascerà la tanto agognata casa del Diavolo. L’impianto dovrebbe sorgere a San Donato, nell’area San Francesco.

Nella giornata di giovedì, di fatto, c’è stato il rogito per l’ambizioso progetto. La società rossonera ha sborsato la bellezza di 40 milioni di euro per fare proprio il terreno individuato per il nuovo impianto sportivo, che sarà da 70 mila posti. Il progetto prevede l’inaugurazione della nuova casa del Milan a partire dal 2028. Tuttavia, una buona parte dei residenti della zona sembra aver manifestato il proprio malcontento per l’eventuale colata di cemento che cadrà sul territorio.

Una buona parte di cittadini, affezionati alla zona così come è, avrebbe addirittura promosso di avviare una vera e propria battaglia nei confronti del Milan. L’intenzione dei residenti sarebbe quella di promuovere un referendum nella speranza di impedire la realizzazione del progetto rossonero.

Il Milan resta comunque fermo nelle proprie intenzioni, con una chiara determinazione. La società vuole regalare all’ambiente rossonero un stadio moderno e che rispecchi a pieno la storia del club. A proposito del progetto della società di Milano, a metà gennaio, il sindaco di San Donato, Francesco Squeri, rilasciò queste dichiarazioni: “L’impianto avrà 70 mila posti, due livelli di parcheggi per 3.500 posti, un albergo, ristorazione, uffici, uno store del Milan, un museo, una grande piazza e un auditorium”.