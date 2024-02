Milan, sorriso amaro per Pioli: il dato fa paura

Sono diverse settimane che il Milan ha ripreso il giusto rullino di marcia, soprattutto dopo una prima parte di stagione piuttosto complicata. La vittoria netta contro il Rennes per 3-0 evidenzia un dato positivo per i rossoneri, che addirittura non si verificava da un anno. Sorrisoa metà per Pioli.

Sono settimane piuttosto positive in casa Milan. I rossoneri hanno ritrovato il giusto smalto dal punto di vista dei risultati, che ora arrivano sempre con più facilità e con meno apprensione.

Merito del lavoro svolto da Stefano Pioli che ha sempre creduto e dato fiducia ai suoi ragazzi, nonostante i momenti difficili affrontati in questa stagione. La vittoria per 3-0 col Rennes evidenzia la crescita del Milan, che ha collezionato una dato positivo inerente la solidità come non accadeva da un anno.

Milan, ritrovata la giusta solidità? Il dato sorride a metà ai rossoneri

La prima parte di stagione del Milan è stata ricca di alti e bassi, dovuti anche a diversi imprevisti. Ai nastri di partenza, i rossoneri partivano tra i favoriti per lo scudetto insieme ad Inter e Napoli. Purtroppo dopo la debacle del Derby contro l’Inter è iniziato un declino per la squadra di Pioli, a causa anche dei tanti infortuni che hanno colpito i vari rossoneri. A mettere in crisi il Milan è stato un periodo di alti e bassi, in cui l’incostanza dei risultati regnava e ciò ha fatto scaturire la cocente eliminazione dai gironi di Champions League.

Da dicembre però i rossoneri sono ripartiti, e partita dopo partita – seppur con qualche difficoltà – sono iniziati a tornare i risultati positivi e la costanza. Ad oggi la squadra allenata da Pioli è guarita quasi del tutto, con dei minimi dettagli sul gioco che vanno sistemati e limati ancora. Per il resto, il Milan ha trovato nuovamente la giusta solidità e l’equilibrio per poter competere contro chiunque. Ad evidenziare la solidità ritrovata dal Milan sono le ultime due gare contro Napoli e Rennes, dove sono arrivati due clean sheet. Come riporta OptaFacts, il Milan non collezionava una serie consecutiva di clean sheet dal febbraio 2023, e quindi da un anno.

In quell’occasione la porta fu inviolata per quattro match consecutivi, ed i rossoneri proveranno a ripetersi proprio come un anno fa, o addirittura a migliorarsi. Questo dato evidenzia la netta crescita del Milan dopo una prima parte di stagione piuttosto complessa. D’altro canto c’è anche del rammarico per Pioli, visto che avendo questa solidità da inizio stagione si sarebbe potuto lottare per altri obiettivi. Adesso però i rossoneri sono rientrati pienamente in carreggiata, e sono pronti a dare il massimo sia in campionato che in Europa League.