Milan, troppi gol subiti: Pioli ha trovato la soluzione

Il Milan sta attraversando una profonda crisi difensiva che sta influenzando i risultati. Pioli però sembra aver già trovato la soluzione.

Le ultime gare hanno evidenziato il più grande problema del Milan: la fragilità difensiva. Le ultime due sconfitte contro Monza e Rennes (quella con i francesi ininfluente, ma comunque non trascurabile) sono state causate soprattutto dai troppi gol subiti, addirittura sette, ed è chiaro che servirà trovare quanto prima una soluzione per affrontare al meglio quello che sarà un vero e proprio tour de force, con il piazzamento in Champions League da consolidare in campionato e con la rincorsa all’Europa League che ripartirà dagli ottavi di finale contro l’abbordabile Slavia Praga.

Il reparto difensivo è stato senza dubbio il grande tallone d’Achille della stagione rossonera e molto è dipeso dai tanti infortuni a cui ha dovuto far fronte il Diavolo. Nei prossimi giorni la speranza è però quella di riavere tutto l’organico a disposizione, ritrovando una solidità difensiva che può rappresentare l’arma in più di Stefano Pioli in questo finale di stagione.

Dopo infatti molte settimane si sta preparando al ritorno in campo Fikayo Tomori, certamente il principale leader della difesa rossonera. L’assenza del centrale inglese non può essere un fattore da trascurare ed è per questo motivo che con il suo rientro, Stefano Pioli spera di ritrovare una maggiore solidità in difesa. Al tempo stesso però quello dell’ex Chelsea non sarà l’unico rientro imminente in difesa, molto presto infatti il Diavolo riabbraccerà anche Pierre Kalulu e Davide Calabria.

Crisi in difesa: i rientri di Tomori, Kalulu e Calabria possono aiutare

Le prossime gare sul calendario, non saranno di certo delle passeggiate per il Milan che domenica dovrà vedersela con l’Atalanta, in quello che si prospetta essere a tutti gli effetti uno scontro diretto per la Champions League, mentre venerdì sarà il turno della Lazio all’Olimpico, prima dell’andata degli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport contro i bergamaschi saranno di nuovo a disposizione Kalulu e Calabria, da ieri rientrati in gruppo.

Per Tomori, anche lui di nuovo in gruppo nell’allenamento di ieri, è invece più probabile un altro turno di riposo con la sua convocazione che dovrebbe quindi avvenire per la sfida contro la Lazio. Senza dubbio ottime notizie per Pioli che è quindi pronto a riavere di nuovo tutta la difesa al completo nel momento di stagione più importante di tutti.