Milan-Zirkzee, l’olandese esce allo scoperto: l’annuncio sul futuro

Joshua Zirkzee esce allo scoperto. In un’intervista l’olandese ha svelato il proprio futuro, facendo anche un confronto personale con Ibrahimovic.

Ogni estate che si rispetti ha il proprio tormentone. Quella canzone che non si riesce a togliere dalle orecchie. Ma, come il mondo della musica, anche il calcio vive di tormentoni di mercato. Nei mesi più caldi dell’anno, sotto l’ombrellone, gli accostamenti calciatore-squadra più frequenti sono sulla bocca di tutti gli appassionati.

Presumibilmente il mercato estivo 2024 sarà quello in cui innumerevoli top club faranno partire l’assalto a Joshua Zirkzee. L’attaccante è ormai un calciatore consacrato e le grandi d’Europa sono pronte a fare carte false per lui. Tra questi c’è anche il Milan. Il Diavolo è l’unica italiana finora seriamente interessata all’olandese. La corsa al 9 di Thiago Motta è ardua, ma la dirigenza rossonera vuole provarci.

Sebbene il Bologna sia in piena corsa per l’Europa che conta, il centravanti potrebbe essere intrigato dal salto di qualità. Su di lui il Bayern Monaco ha una clausola di ‘recompra’ di 40 milioni di euro. Le altre squadre, però, dovranno trattare a un prezzo nettamente superiore. Intanto il diretto interessato ha svelato le proprie intenzioni sul futuro.

Il classe 2001 ha concesso un’intervista al “Corriere della Sera”. Nel corso della chiacchierata, alla domanda concernente il futuro, Zirkzee ha replicato come segue:

“No, no, non ci penso proprio. Per me esiste solo la partita con il Verona”.