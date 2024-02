Monza-Milan, arriva il duro commento della leggenda: “Mi hanno sempre indisposto”

Dopo Monza-Milan una leggenda ha lasciato una pesante dichiarazione su un episodio della partita. Di seguito sono riportate le sue parole

Per la venticinquesima giornata di serie A il Milan ha dovuto affrontare fuori casa il Monza. L’obiettivo era quello di vincere e giocare bene in vista della continuità che il mister Pioli chiedeva ai suoi giocatori di ritrovare. Questo però non è accaduto, infatti questa partita ha visto i rossoneri uscire sconfitti dall’ U-Power Stadium per 4-2 interrompendo così una striscia di risultati utili per la classifica di Serie A. Attualmente la squadra di Pioli si trova al terzo posto con cinquantadue punti. Avendo così una distanza di due punti dalla seconda in classifica ovvero la Juventus di Massimiliano Allegri.

Dopo la sconfitta il principale colpevole per i tifosi è stato l’allenatore Stefano Pioli in quanto ha stravolto la formazione schierando un turnover che ha fatto fatica a trovare le conclusioni. Questo cambio degli undici titolare è dovuto anche alle partite di Europa League, competizione che il Diavolo non ha mai vinto e che vuole arrivare quanto più lontano possibile. Infatti, il Milan giovedì ventidue febbraio alle ore 18.45 affronterà il ritorno fuori casa contro il Rennes. L’andata dei play-off è finita tre a zero per i rossoneri.

Inoltre, la partita persa contro il Monza è stata condizionata anche dal rosso preso dell’attaccante serbo Luka Jovic. Infatti, il giocatore quando il Milan era sotto di due gol si è lasciato andare ad un gesto di rabbia rifilando una manata nei confronti del giocatore avversario Izzo.

La difesa di Serena nei confronti di Jovic per il fallo in Monza-Milan

Il gesto di Jovic nella partita di ieri sera tra Monza-Milan è finito al centro delle critiche sia dei tifosi ma anche della stampa. La manata che il serbo ha rifilato a Izzo è stata un’ingenuità clamorosa che ha caratterizzato la partita. Mentre per il giocatore rossonero c’è stata l’espulsione, per Izzo, invece, non c’è stato nessun provvedimento da parte dell’arbitro nonostante le continue provocazioni. A pensarla in questo modo è anche Aldo Serena, ex giocatore rossonero e attuale commentatore sportivo.

Infatti, Aldo Serena sul suo profilo ufficiale di X ha scritto che non ha mai sopportato e sempre indisposto i difensori che tengono per la maglia, che spingono e poi accentuano e simulano un eventuale reazione. Afferma che Jovic ha sbracciato per togliersi l’abbraccio di Izzo e di conseguenza l’ha sfiorato sul viso.