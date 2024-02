“Non è normale!”, Gasperini furioso prima di Milan-Atalanta

Parla Gian Piero Gasperini alla vigilia del match di domani sera contro il Milan. Il tecnico della Dea senza peli sulla lingua con uno sfogo durissimo contro la Lega.

Il match di domani sera a San Siro rappresenta per entrambe le squadre un crocevia importante. Se per l’Atalanta una vittoria vorrebbe dire rilanciarsi in classifica a caccia del terzo posto, per i rossoneri sarebbe una seria ipoteca Champions, allontanando i pericoli delle inseguitrici.

La Dea non è mai stata battuta quest’anno dai rossoneri, che al contrario, hanno dovuto fare i conti con due durissime sconfitte, una delle quali è costata il passaggio alle semifinali di Coppa Italia. Ecco perché la partita di domani sera sarebbe anche importante per sfatare questo tabù che i rossoneri si trascinano dalla sconfitta di Bergamo dello scorso dicembre.

Di fronte troveranno ancora una volta una squadra frizzante, in rampa di lancio ed in un grande stato di forma. A fare da cornice a questa importante serata il secondo ritorno di De Ketelaere a San Siro da avversario.

Il durissimo sfogo di Gasperini e i pensieri sul Milan

Nella conferenza stampa di oggi il tecnico dei bergamaschi non si è risparmiato affatto. Punta il dito prima di tutto sull’organizzazione del calendario, che a detta sua, avrebbe spezzato le gambe ai suoi, soprattutto a gennaio. Infatti, le accuse si riferiscono al “pasticcio” combinato con le partite di Supercoppa, costringendo, ora, i nerazzurri agli straordinari. Evidenzia inoltre, come questa confusione organizzativa non sia affatto una novità ma si trascini da diverso tempo.

Arriva poi a parlare del Milan, definendola come sempre una squadra molto forte e contro cui giocare non è mai facile. “Nonostante la sconfitta col Monza, in campionato sta facendo molto bene ed è in alto”, continua l’allenatore. Poi concludendo offre una lettura della partita molto lucida, affermando che saranno decisive le fasi difensive di entrambe le squadre e se sapranno resistere agli assalti l’una dell’altra.

A quasi 24 ore dal match, gli animi cominciano a scaldarsi per quello che a tutti gli effetti è il main event del weekend. I prossimi impegni dei rossoneri li vedranno affacciarsi prima nell’andata degli ottavi di finale di UEL contro lo Slavia Praga a San Siro e poi due giorni dopo nella trasferta di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Periodo fitto di appuntamenti cruciali per la stagione del Diavolo che non potrà concedersi passi falsi dopo Monza, ecco perché saranno importantissimi oltre ai rientri in squadra di Kalulu e Tomori, anche un corretto dosaggio di energie per non arrivare mai scarichi.