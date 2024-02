“Non penso al futuro”: Theo Hernandez fa sognare i tifosi del Milan

Durante l’ultima intervista, Theo Hernandez ha ribadito tutto il suo amore nei confronti del Milan. Nessun pensiero sul futuro.

La stagione in corso sta mostrando senza dubbio un Milan parecchio altalenante, che durante le partite non dà mai la sicurezza di essere in pieno controllo e di poter crollare da un momento all’altro, ma al tempo stesso capace di sapersi rialzare ed uscire dai momenti più complessi. Tra le figure emblema di questa stagione rossonera da Dr. Jekyll and Mr. Hyde c’è sicuramente Theo Hernandez, che come tutta la squadra ha alternato prestazioni di assoluto livello a prestazioni più che insufficienti.

Il terzino francese è certamente uno dei uomini più importanti su cui può puntare Stefano Pioli e dalle sue giocate possono dipendere anche i risultati dell’intera squadra. Nel corso della stagione, complici i numerosi infortuni del reparto difensivo rossonero, è stato anche impiegato come difensore centrale e si è saputo dimostrare all’altezza, pur fermo restando che da terzino sinistro non è probabilmente secondo a nessuno.

Come detto anche l’ex Real Madrid ha avuto nel corso degli ultimi mesi dei passaggi a vuoto, ma proprio come fatto dal Milan in alcune ultime uscite, ha saputo superare le difficoltà mettendosi alle spalle i momenti più difficili. Intanto nelle ultime ore il classe ’97 ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Theo Hernandez esalta Pioli: “È stata una figura chiave”

Questa mattina il francese è stato protagonista di un’intervista ai microfoni di AS, noto quotidiano spagnolo. Anche in quest’occasione il numero 19 rossonero ha espresso tutto il suo attaccamento per i colori rossoneri e non sono inoltre mancate delle parole al miele per Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic:

MILAN – Mi trovo molto bene qui. Sono completamente a mio agio in questa meravigliosa città e mi sono sentito a casa fin da subito. Ho formato una famiglia, mi sento amato e sono molto felice. Credo che sia il miglior momento della mia carriera.

PIOLI – Sa stare molto vicino ai giocatori e ha scommesso su di me in ogni momento. Gli sono molto grato sia a livello personale che professionale perché è stata una figura chiave per la mia crescita. IBRAHIMOVIC – È un leader naturale. La sua semplice presenza nello spogliatoio era fondamentale. Ti trasmette il suo carattere vincente. Ora è ancora vicino alla squadra, continua ad aiutarci.

Le parole di Theo Hernandez sono una totale dichiarazione d’amore nei confronti del Milan e di tutto l’ambiente rossonero. Anche i commenti su Pioli e Ibrahmovic dimostrano inoltre quanta intesa ci sia all’interno dello spogliatoio, nonostante qualche passo a vuoto di troppo.