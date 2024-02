“Non solo il turnover!”, stoccata in diretta: Thiaw nel mirino

In seguito alla disastrosa trasferta a Monza, Thiaw è finito al centro della bufera ricevendo critiche asprissime. Ancora un attacco nei confronti del difensore rossonero.

Monza-Milan è un match che ha fatto molto discutere. Tanta la delusione per i tifosi rossoneri, che per un attimo avevano assaporato la possibilità di agganciare il secondo posto superando la Juventus. Nulla di fatto però, dopo la beffa per i bianconeri arriva quella per i rossoneri.

Mentre l’Inter continua imperterrita la sua fuga al primo posto in classifica, Juventus e Milan incespicano. In ballo, più che lo scudetto, al momento sembra essere proprio il secondo posto. Se però i rossoneri avevano ritrovato un notevole entusiasmo, la trasferta a Monza all’U-Power Stadium quell’entusiasmo lo ha spento in un baleno.

Tanti bocciati tra i ragazzi di Stefano Pioli, tra cui spicca il nome di Thiaw. Giudicato dall’opinione pubblica troppo lezioso, il giovane classe 2001 ha commesso gravi errori contro il Monza, tra cui proprio il fallo che ha regalato al Monza il calcio di rigore.

Sabatini su Thiaw: “Meglio Bisseck”

Il difensore rossonero Malick Thiaw è dunque rientrato nel peggiore dei modi. La sua pessima prestazione contro il Monza obbliga il Milan a fare delle valutazioni sul giocatore. E’ quello che pensa Sabatini che, negli studi di Pressing, ha discusso con Biasin sulle prestazioni del giovane e in particolare su un suo confronto con Bisseck.

Thiaw o Bisseck? Sabatini e Biasin dialogano animatamente a Pressing mettendo sul piatto un confronto tra il difensore rossonero e quello nerazzurro.

Sabatini duro su Thiaw: “Il Milan non perde solo per il turnover. Per esempio, su Thiaw bisogna fare una valutazione sul valore del giocatore. Io tra Thiaw e Bisseck mi prendo Bisseck”.

A queste parole, Biasin ha così risposto: “Facile dirlo ora. In estate dicevi che la rosa dell’Inter era da quinto posto. E su Bisseck si diceva che doveva andare in prestito”.

Sabatini conclude così, ribadendo quanto a suo parere Bisseck sia superiore a livello tecnico rispetto a Thiaw: “Ma perché ti dà fastidio se dico che Bisseck è meglio di Thiaw? Perché ti risenti?”.