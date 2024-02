“Non sufficiente”, bocciato dopo Milan-Atalanta: la sentenza è netta

La partita Milan-Atalanta finita in pareggio ha un bocciato per la sua prestazione. Di seguito è riportata la sua sentenza netta

La partita di ieri sera tra il Milan e l’Atalanta è finita in pareggio per 1 a 1. Per i rossoneri è tornato al gol in Serie A dopo 5 mesi Rafael Leao mentre per la squadra bergamasca il rigore segnato da Teun Koopmeiners.

Per i rossoneri sono diventate tre le gare senza vittoria. Prima la partita persa contro il Monza, poi quella contro il Rennes, nonostante il passaggio agli ottavi di Europa League e infine il pareggio contro l’Atalanta. Un piccolo segnale per il mister Pioli che, invece, in questa seconda parte di campionato voleva trovare quella continuità di risultati positivi che è mancata all’inizio.

Il Diavolo, attualmente, è posizionato al terzo posto in classifica con cinquantatré punti., trovandosi così a una distanza di tredici punti dal primo posto dell’Inter e con cinque punti in più dal Bologna che si trova al quarto posto.

Nella partita di ieri sera a San Siro c’è un episodio che continua a far discutere i tifosi rossoneri e non solo. Infatti, a pochi minuti dalla fine del primo tempo, l’arbitro Orsato viene richiamato all’on field review. Successivamente il direttore di gara ha concesso calcio di rigore all’Atalanta, segnato da Koopmeiners, e ha permesso così alla Dea di pareggiare.

La sentenza sull’operato dell’arbitro Orsato dopo Milan-Atalanta

Il rigore concesso all’Atalanta è un episodio incriminato della partita contro il Milan di ieri sera. Inizialmente l’arbitro non aveva concesso il rigore, poi ha cambiato idea una volta richiamato al Var. Di seguito è riportata la valutazione dell’arbitro Orsato sulla partita di ieri sera.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, la prestazione dell’arbitro Orsato in Milan-Atalanta non è stata sufficiente. Il voto a lui assegnato in pagella è 5. Questo giudizio è legato alla gestione dei cartellini gialli (vedi il caso dell’ammonizione a Leao e a Lookman) e soprattutto al rigore fischiato solo dopo l’on field review.

Sul rigore assegnato si sono espressi anche i due mister, Pioli da una parte e Gasperini dall’altra: per entrambi il rigore è troppo generoso.

Per il tecnico rossonero il colpo non arriva sul volto, motivo per cui la chiamata all’On Field Review è considerata esagerata. Sponda Atalanta invece Gasperini si è schierato nuovamente contro il calcio moderno e l’utilizzo a sproposito della tecnologia, anche se di rigori come questo ne sono stati assegnati parecchi dall’introduzione del VAR.