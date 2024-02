Novità Leao, cambia tutto: la svolta sul futuro

In arrivo ottime notizie per i tifosi del Milan, si apre un nuovo scenario sul futuro del campione rossonero.

Giornata di lavoro in quel di Milanello per la squadra di Stefano Pioli, reduce da un pareggio per uno a uno conquistato contro l’Atalanta. I meneghini, dopo la deludente sconfitta rimediata all’U Power Stadium, sono ritornati a muovere la propria classifica che li vede proiettati in terza posizione, alle spalle della Juventus che gode di quattro lunghezze di vantaggio. L’obiettivo della formazione milanista è chiudere il proprio campionato al secondo posto, inevitabilmente ci sarà bisogno di mettere in atto una rimonta sensazionale non cadendo in sciocchi passi falsi.

Lo sguardo della compagine milanese è ora proiettato all’anticipo di venerdì sera, di scena allo Stadio Olimpico contro la Lazio. Il big match della 27esima giornata di campionato sarà un’ottima occasione per dimostrare la propria caratura e soprattutto acquisire morale in vista della fine della stagione, avere la meglio sui biancocelesti non è facile ma il popolo di fede rossonera ci crede. La volontà principale è quella di riscattare la disfatta del gennaio scorso, quando il Milan cadde clamorosamente per quattro reti a zero contro gli uomini di Maurizio Sarri che contribuirono a cancellare le speranze Scudetto.

Milan, scenario inaspettato sul futuro di Leao

Il big match andato in scena ieri, nonostante il risultato finale di uno a uno, ha regalato grande gioia alla tifoseria rossonera che ha assistito al ritorno al gol di Rafael Leao. Il campione portoghese ha interrotto un digiuno – in campionato – di circa cinque mesi che ha condizionato molto le prestazioni del numero dieci, visibilmente agitato nelle sfide precedenti. Proprio sul pupillo di Pioli arrivano novità importanti in vista del suo futuro poiché, come riportato da tuttomercatoweb, si apre un nuovo scenario: nonostante l’interesse velato del Paris Saint Germain, pronto a offrire una grande cifra per rimpiazzare Mbappé, Leao è intenzionato a proseguire la propria esperienza milanista.

La situazione contrattuale gioca a favore della società meneghina, l’ex Lille ha ancora quattro anni di contratto a 6 milioni e mezzo di euro a stagione. Le possibilità di permanenza a Milano sono alte, per strappare il fuoriclasse al Milan ci sarà bisogno di un’offerta vicina ai 175 milioni di euro – valore della clausola. I tifosi possono tirare un sospiro di sollievo, perdere Leao potrebbe essere stato un duro colpo da digerire ma la volontà del giocatore, al momento, sta facendo la differenza.