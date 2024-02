Nuovo stadio Milan, rivelazione a sorpresa: “Lo faranno fino al 2030”

Nelle ultime settimane si sono fatte sempre più vive le voci legate al futuro di San Siro: cosa ne sarà dello storico stadio di Milano?

Il futuro di San Siro sembra essere sempre più incerto: il così detto Stadio Giuseppe Meazza di Milano, così intitolato dal 1980 in memoria dello storico campione mondiale Meazza, è stato la casa, e speriamo lo sia per molti altri anni, di molti eventi sportivi, ma non solo, perché molti cantanti scelgono lo stadio di Milano come meta dei loro tour.

Ospite delle partite casalinghe di Milan e Inter, le due squadre milanesi militanti nel massimo campionato italiano, San Siro ha ospitato numerose partite della Nazionale italiana, tra cui quella della sconfitta contro la Svezia nelle qualificazioni ai Mondiali del 2018, ma non solo: lo stadio ha recentemente ospitato la finale di Champions League, nel 2016, e prossimamente sarà utilizzato per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

San Siro però non è solo sport: San Siro rappresenta una vera e propria struttura architettonica per l’Italia, un colpo d’occhio per i visitatori che vengono a Milano e hanno il desiderio di vedere, anche solo dall’esterno, l’imponente stadio. Ma che ne sarà di San Siro in futuro?

Nuovo stadio Milan? Il sindaco Sala dice la sua

Negli ultimi anni, si è parlato spesso di abbattere la struttura e crearne una più moderna, avvicinandosi all’idea dello Juventus Stadium. Ma Milan e Inter hanno parlato anche di fare uno stadio di proprietà, lasciando di fatto San Siro in completa gestione al Comune di Milano, che senza la percentuale di incassi delle partite si troverebbe in difficoltà a mantenere autonomamente la struttura.

Nelle ultime settimane, inoltre, era uscita un’indiscrezione secondo cui la società rossonera avesse già acquisito informazioni sulla nuova zona per costruire il proprio stadio, ma i rumors si sono interrotti poco dopo.

Sulla questione San Siro, è intervenuto ancora una volta il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervistato al Corriere.it. Queste le sue parole:

E’ legittimo che le squadre cerchino la possibilità di fare un altro stadio perché si patrimonializzano ed è doveroso che io lo difenda, anche perché se vanno via cosa faccio con San Siro? Dovrò trovare una soluzione e metterlo in vendita. So che Inter e Milan hanno garantito di stare a San Siro fino al 30 giugno del 2030.

Il desiderio del sindaco del capoluogo lombardo è quello di convincere Inter e Milan a ristrutturare lo stadio, in modo tale da dargli un’impronta più moderna e permettergli di accogliere per molti altri anni eventi sportivi e non solo.