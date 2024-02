Operazione rinnovo, Maignan spaventa il Milan: richiesta ‘monstre’

Parte l’operazione rinnovo in casa Milan. La società rossonera vuole blindare Mike Maignan, ma il portiere francese spaventa il club.

Dopo aver cercato di sfruttare il più possibile le opportunità arrivate dal calciomercato invernale, adesso l’attenzione del Milan sembra essere rivolta ad un tema a dir poco delicato: il rinnovo di Mike Maignan. La società rossonera ha tutte le intenzioni di blindare il portiere francese con un prolungamento di contratto, ma attualmente i dialoghi per imbastire una trattativa tra il club di Milano e l’entourage del calciatore sarebbero ancora in alto mare.

Il Milan è consapevole dell’importanza di Mike Maignan all’interno della rosa e per questo è pronto a muovere dei passi significativi. L’operazione rinnovo è iniziata in casa rossonera, l’obiettivo è quello di garantirsi le prestazioni del portiere francese per i prossimi anni. L’estremo difensore ex Lille, perno principale della rosa di mister Stefano Pioli, andrà in scadenza di contratto nel 2026. Maignan ogni stagione dimostra quanto sia fondamentale per i rossoneri, confermandosi uno dei portieri più forti al mondo. Per far sì che l’estremo difensore classe 1995 resti all’ombra della Madonnina servirà un importante ritocco di ingaggio. L’entourage del portiere sarebbe molto pretenzioso nei dialoghi per il rinnovo.

Maignan spaventa il Milan: il portiere francese spara alto per il rinnovo

Il rinnovo di Mike Maignan sarebbe diventata una delle priorità principali in casa Milan. Alla società rossonera servirà una proposta di rinnovo alquanto importante per convincere l’estremo difensore a prolungare la sua esperienza in maglia rossonera.

Mike Maignan si sarebbe già detto propenso a restare a difesa della porta rossonera anche per le prossime stagioni, ma con ingaggio che rispecchia a pieno il suo enorme potenziale. Il portiere francese attualmente percepisce 3,2 milioni di euro a stagione. Per prolungare il proprio contratto, secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, Maignan avrebbe chiesto almeno il doppio.

L’estremo difensore francese, certo del suo valore, avrebbe fatto intendere al Milan di voler lo stesso trattamento che è stato riservato a Rafael Leao. L’attaccante portoghese guadagna 7 milioni a stagione tra parte fissa e bonus, non a caso è il più pagato della società rossonera. Mike Maignan non vorrebbe essere da meno.

D’altro canto, il Milan sembra avere le idee molto chiare in merito al rinnovo di Mike Maignan. La società rossonera inizierà in modo concreto le trattative per l’estensione del contratto dell’ex Lille nelle prossime settimane. Il club lombardo si starebbe preparando a blindare il proprio calciatore con un rinnovo fino al 2028. Tuttavia, il club rossonero deve darsi una mossa perché a Maignan non mancano le offerte. Sul portiere francese ci sarebbe da tempo l’interesse di estimatori come Bayern Monaco e Paris Saint-Germain.