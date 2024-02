Pioli licenziato? Cardinale non ha dubbi

Il presidente rossonero ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato del suo futuro e di quello di Pioli al Milan.

Dopo la bella prestazione messa in campo nell’andata dei play off di Europa League contro il Rennes, nella quale i rossoneri si sono imposti per 3 a 0 grazie alla doppietta di Loftus-Cheek e al gol di Leao, il Milan di Stefano Pioli si appresta a scendere in campo nella sfida valevole per la 25° giornata di Serie A, contro il Monza: le due formazioni si sfideranno domani sera, domenica 18 febbraio, alle ore 20:45, allo U-Power Stadium. All’andata, la squadra rossonera si impose con un netto 3 a 0, grazie ai gol di Rejinders, Simic, alla sua prima rete nel massimo campionato italiano, e Okafor.

Dopo la vittoria contro il Rennes, che ha permesso alla squadra di Pioli di fare mezzo passo verso gli ottavi della competizione, Gerry Cardinale, nuovo proprietario del Milan e fondatore di RedBird Capital, società americana, è stato intervistato dal Corriere della Sera: tanti i temi trattati, dalla vendita del club all’idea del nuovo stadio, dagli obiettivi da raggiungere al futuro di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Ricordiamo che Cardinale, con la sua società, ha acquistato il club rossonero nel 2022.

Milan, Cardinale lo ha detto sul futuro di Pioli

L’attuale proprietario del Milan si è lasciato andare in una lunga intervista al Corriere, sottolineando come le voci su una possibile cessione del club a fondi arabi siano completamente false:

Vendere il Milan? È completamente falso. Sono qua per starci a lungo, ho un lavoro da portare avanti. Mi sono impegnato a riportare il Milan in vetta alla serie A e all’Europa e non mi fermerò prima di aver raggiunto questi risultati.

Cardinale ha poi proseguito il suo lungo dialogo focalizzando l’attenzione su Stefano Pioli, l’attuale tecnico rossonero, che sul finire del 2023 era stato messo in discussione dall’ambiente rossonero, a causa degli scarsi risultati e dei numerosi infortuni che la squadra rossonera ha dovuto subire. Queste le sue parole:

Non essere contento in un certa fase non si traduce necessariamente nel licenziare l’allenatore: credo che Pioli stia facendo un buon lavoro in una situazione non facile, con una squadra molto rinnovata, non cedo alla tentazione di licenziare qualcuno tanto per cambiare qualcosa.

Il proprietario del club rossonero ha dunque ribadito la piena fiducia al proprio tecnico, almeno fino a fine stagione, che ad oggi è ancora molto lunga e il Milan può sognare in grande provando a conquistare l’Europa League.