Pioli sorride, si avvicina il recupero: svelata la data

Di seguito sono riportate le ultime novità sugli infortunati della squadra del mister Pioli e quando saranno disponibili.

Mancano poche ore per la partita del Milan che andrà in scena questo pomeriggio alle ore 18.00. La squadra di Pioli, dopo il pareggio a San Siro contro il Bologna, infatti, oggi affronterà fuori casa il Frosinone, anche questa squadra arriva da un pareggio contro il Verona.

La classifica attuale vede la squadra di Di Francesco al quattordicesimo posto con ventitré punti, mentre, i rossoneri sono al terzo posto con quarantasei punti, otto sono i punti di distanza dalla prima in classifica, ovvero l’Inter, con però una partita in meno che dovrà recuperare.

Secondo quanto però è stato affermato dal mister Pioli, la squadra del Diavolo non pensa attualmente alla corsa scudetto, ma vuole concentrarsi su ogni partita per giocare bene e portare a casa i tre punti. L’obiettivo è quello di trovare quella continuità che non hanno avuto nella prima parte di stagione, forse anche a causa dei tanti infortuni che hanno condizionato le scelte della squadra. Per Pioli è importante arrivare a fine stagione tra le prime quattro in classifica così da poter giocare il prossimo anno la Champions League. Sul percorso europeo, invece, si augura di poter arrivare il più lontano possibile in Europa League, competizione che il Milan non ha mai vinto. Per farlo, Pioli avrà bisogno di tutti i suoi uomini e la speranza è quella di riavere a disposizione Malick Thiaw.

Buone notizie per il Milan sull’infortunato Malick Thiaw

Il Milan nella prima parte di campionato ha sofferto i molti infortuni che hanno caratterizzato l’andamento della squadra, soprattutto per quanto riguarda i difensori. Infatti, la squadra di Pioli ha fuori sia Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Pierre Kalulu.

Il Corriere della Sera, oggi, ha confermato che il primo difensore a tornare sarà Malick Thiaw. Il giocatore tedesco si è infortunato in Champions League nella partita contro il Borussia Dortmund con una lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Il suo rientro in campo ad allenarsi dovrebbe essere previsto tra 15-20 giorni circa. Il difensore, quindi, punta a poter tornare ad essere disponibile per la partita contro il Monza o a quella successiva in Europa League.

Dopo il suo rientro, ci si aspetta poi il ritorno di Tomori, lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro. Nella prima parte di stagione è stato una colonna importante della difesa del Milan, su di lui però ancora non ci sono le tempistiche precise da dare.

Per Kalulu, operato al tendine del retto femorale sinistro, invece, ci vuole ancora un po’ di tempo.

Pioli, nel frattempo, continua ad affidarsi alla coppia Kjaer-Gabbia, con Simic che può aiutare i suoi compagni almeno in campionato.