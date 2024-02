Post Maignan, in salita il colpo dalla Serie A: le ultime

Per il post Maignan il Milan ha messo gli occhi su un portiere della Serie A, ma c’è un ostacolo importante da superare.

Il Milan di Stefano Pioli, dopo aver ottenuto il passaggio agli ottavi di Europa League contro il Rennes, si è fermato nuovamente in Serie A: dopo la sconfitta esterna arrivata contro il Monza, i rossoneri hanno ottenuto soltanto un punto contro i nerazzurri dell’Atalanta, nell’ultimo turno di Campionato. Nel complesso la squadra rossonera ha prevalso su quella di Gasperini, ma ai ragazzi di Pioli è mancato qualcosa sottoporta. La nota positiva è che Leao è tornato a cavalcare l’onda: dopo i gol ai sedicesimi d’Europa, il portoghese ha ritrovato la via del gol anche in Campionato, a distanza di 5 mesi dall’ultima volta.

Contro l’Atalanta, in casa rossonera è da sottolineare la buona fase difensiva, che limitato l’avanzata dei bergamaschi. Il portiere rossonero, Mike Maignan, è stato impiegato poche volte in termini di difesa della propria porta, salvo il rigore tirato e realizzato da Koopmeiners. E proprio su Maignan, il Milan nelle ultime settimane sta facendo delle riflessioni, in ottica futura.

Sostituto Maignan, il Milan ha un obiettivo: c’è un ostacolo

Arrivato nell’estate del 2021, Mike Maignan ha firmato con il Milan un contratto quinquennale, ovvero fino a giugno del 2026. Ciò vuol dire che al portiere francese scade il contratto fra due anni e, al momento, il suo futuro a Milano sembra essere incerto. Tanti club europei hanno messo gli occhi sul portiere rossonero, che nelle ultime settimane sembra essere anche calato nel rendimento. E allora il Milan starebbe pensando veramente alla cessione: vista l’alta concorrenza, i rossoneri potrebbero far partire un’asta e guadagnare un bell’incasso.

Per il sostituto di Maignan, la dirigenza di Via Aldo Moro avrebbe messo gli occhi su un portiere della Serie A, ma c’è un ostacolo difficile da superare: il contratto con il club. L’indiziato numero uno per il futuro della porta rossonera può essere Carnesecchi, portiere dell’Atalanta, ma come riportato da calciomercato.com, la trattativa può risultare più difficile del previsto.

Il portiere atlantino, cresciuto nelle giovanili del club bergamasco, nelle ultime stagioni è cresciuto notevolmente nelle prestazioni e può meritarsi un grande club come il Milan. L’Atalanta, però, non sembrerebbe essere intenzionata a perdere il suo talento, a meno di cifre importanti: il calciatore ha appena rinnovato il contratto fino a giugno del 2028 e per lasciare Bergamo è necessaria una cifra che superi almeno i 20/25 milioni.