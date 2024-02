“Poteva andare al Milan”, retroscena di mercato: l’annuncio spiazza

Indiscrezione riguardo il calciomercato del Milan. Il giocatore era finito anche nel mirino del club rossonero.

La prima metà di stagione del Milan è stata senza dubbio condizionata dai numerosi infortuni. I troppi stop forzati hanno certamente condizionato il rendimento della squadra e soprattutto la situazione in difesa è stata (e continua ad esserlo) di piena emergenza. Per questo motivo durante la sessione di calciomercato invernale, la dirigenza rossonera ha provato a portare a Milanello nuovi rinforzi per ovviare alla coperta cortissima in difesa.

Oltre al ritorno in rossonero di Matteo Gabbia, prima in prestito al Villarreal, il club ha tentato di acquistare un altro difensore ma alla fine non se n’è fatto nulla. Sono stati molti i profili visionati, ma nessuno dei nomi osservati è stato ritenuto in linea con il budget prefissato o con le richieste di Stefano Pioli.

Tra i tanti difensori nella lista c’era anche Radu Dragusin, poi passato dal Genoa al Tottenham. L’ex centrale della Juventus è stato senza dubbio una delle più grandi sorprese della prima parte di campionato e sono state molte le squadre interessate a lui, tra cui il Milan. Nelle ultime ore infatti Florin Manea, agente del giocatore, ha parlato anche dell’interesse del Diavolo nei confronti del suo assistito.

L’agente di Dragusin rivela: “Anche il Milan si era interessato”

Intervenuto in diretta nel programma radiofonico “Radio Crc”, l’agente del difensore rumeno ha rivelato che tra i tanti club interessati a Dragusin c’era stato anche il Milan, che poi come il Napoli e il Bayern Monaco ha dovuto arrendersi davanti alla volontà del classe 2002:

“Oltre al Napoli tra i club italiani si era interessato anche il Milan. Radu era molto attaccato ai tifosi del Genoa e sarebbe stato un po’ difficile accettare di rimanere in Italia, ma davanti a squadre importanti come Milan e Napoli non si può dire di no. Senza l’offerta del Tottenham, forse avremmo accettato una squadra italiana”.

Secondo quanto riportato da Manea, anche il Milan era quindi su Dragusin e senza l’offerta del Tottenham, da sempre la priorità del centrale rumeno, probabilmente i Rossoneri avrebbero potuto avere più di qualche chances per portare l’ex Genoa in rossonero.

L’eventuale arrivo del classe 2001 avrebbe senza dubbio rappresentato un grande upgrade per l’organico a disposizione di Pioli, ma è chiaro che l’affare era tutt’altro che semplice, soprattutto considerando le richieste sicuramente molto elevate del Genoa.