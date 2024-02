“Pronto per il Milan”, l’agente non ha dubbi: Pioli è avvisato

Ormai da diversi anni il Milan ha incentrato la propria politica puntando su diversi giovani, tra cui diversi provenienti anche dal proprio settore giovanile. In questa stagione, Pioli ha fatto esordire vari giovani rossoneri, ed uno è pronto per la prima squadra secondo l’agente.

Dopo una prima parte di stagione piuttosto altalenante, il Milan si è ritrovato, o almeno dal punto di vista dei risultati positivi. C’è ancora del lavoro da fare dal punto di vista del gioco, ma Pioli con calma sta recuperando il suo miglior Milan.

In questo processo di recupero fisico e mentale dei rossoneri né hanno fatto parte anche diversi giovani della Primavera. Arriva l’investitura dell’agente, che dichiara che uno di loro è pronto per giocare in prima squadra con regolarità.

L’agente punta tutto sul rossonero: “È pronto per la prima squadra”

Sono già diversi anni che la dirigenza del Milan ha deciso di puntare con insistenza sui giovani. Il progetto è stato poi portato avanti con maggiore decisione ed insistenza dagli ex dirigenti Maldini e Massara, che hanno portato in rossonero diversi giovani interessanti. Alcuni di loro oggi sono dei titolari inamovibili dello scacchiere di Stefano Pioli, come Theo Hernandez e Rafael Leao. Questo progetto lo sta continuando a portare avanti il tecnico rossonero, che in questa stagione ha lanciato già diversi giovani, tra cui alcuni provenienti dalla Primavera rossonera.

Il loro impiego è dovuto anche ai tanti infortuni che ha dovuto fronteggiare Pioli, ma il tecnico italiano non è solito fare regali a nessuno. Difatti i giovani lanciati hanno tutti meritato la loro chance, viste anche le qualità mostrate nel settore giovanile del Milan. Tra i vari giovani che hanno esordito in Serie A c’è anche il centrocampista italiano, Kevin Zeroli. Il giovane rossonero è uno dei perni fondamentali della Primavera allenata da Ignazio Abate, e Pioli gli ha voluto concedere la gioia dell’esordio in Serie A.

Zeroli ha potuto coronare il suo sogno nel match contro il Sassuolo, quando è subentrato nei minuti finali a Loftus-Cheek. Sul giovane centrocampista del Milan ha speso delle parole importanti l’agente Rafaela Pimenta durante l’intervista concessa a Cronache di Spogliatoio: “Può esprimere il suo talento in una squadra che è vicino a casa sua, non ha dovuto staccarsi troppo dalla famiglia. Questo ti permettere di crescere nel modo più giusto. Ora non è più un ragazzino, è diventato un uomo da un giorno all’altro e ha potuto farlo con serenità. Per giocare in prima squadra devi essere un uomo. Kevin è pronto”. Investitura importante da parte dell’agente verso Zeroli, che lancia un chiaro messaggio a Stefano Pioli in ottica prima squadra.