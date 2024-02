Quarta Maglia Milan 2023/2024: il comunicato UFFICIALE del club

Ieri a Milano è stata svelata la quarta maglia del Milan 2023-2024. Il club rossonero ha reso pubblica la notizia attraverso un comunicato ufficiale.

Novità in casa Milan, ieri a Milano sono state svelate le due versioni del kit, durante un evento esclusivo in collaborazione con Slam Jam, durante il quale i giocatori del Milan, i VIP e i media hanno avuto l’opportunità di vedere per la prima volta le nuove maglie. Contemporaneamente all’Italia, i nuovi kit sono stati svelati anche a Los Angeles attraverso un’attività di posting.

Le due versioni del Fourth Kit saranno indossate in due partite separate, per la prima volta nella storia del club: durante il big match contro il Napoli, l’11 febbraio, i rossoneri indosseranno la versione black, mentre il portiere sfoggerà la versione pristine, creando un contrasto visivo sul campo. Per quanto riguarda la trasferta a Monza, il 18 febbraio i colori saranno invertiti. Il design ground-breaking e il concetto innovativo non sono solo per la squadra maschile ma anche per quella femminile, che indosserà il Fourth Kit nel Derby contro l’Inter del 18 febbraio.

Svelata la quarta maglia del Milan: il comunicato del club

Di seguito il comunicato ufficiale reso noto dal club rossonero sul proprio sito:

“AC Milan e PUMA sono orgogliosi di svelare il Fourth kit dei rossoneri per la stagione 2023/24, realizzato in collaborazione con l’innovativo brand streetwear di Los Angeles, PLEASURES. Il nuovo kit presenta due versioni che fondono le influenze punk, metal e grunge del brand streetwear di Los Angeles con la bellezza dell’architettura gotica di Milano.

La collaborazione tra AC Milan e PLEASURES unisce lo street-smart al match-ready: il kit è disponibile in due colourway contrastanti, che simboleggiano il passaggio dal tramonto all’alba (black e pristine), consentendo ai tifosi di incarnare lo spirito di AC Milan dal giorno alla notte e in tutti i continenti, da Milano a Los Angeles.

Con un richiamo al lifestyle milanese in continua evoluzione, il design del kit rappresenta i momenti più iconici della giornata della città – il tramonto e l’alba ed è racchiuso nel concept della campagna del Fourth Kit, “Out of the Shadows”. Le colourway non solo rappresentano i diversi momenti della giornata di Milano, ma sono connesse anche alla fanbase globale, abbracciando lo stile di vita rossonero ovunque. Aggiungendo un ulteriore elemento di innovazione, entrambe le versioni del Fourth Kit presentano loghi riflettenti, una novità per AC Milan”.